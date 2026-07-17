Сколько стоит растаможка футболистов в Украине (видео)

Украинские клубы платят небольшой взнос за иностранных игроков

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Украинский журналист и блогер Игорь Бурбас назвал конкретную сумму, которую платит клуб, чтобы подписать легионера. К слову, эти деньги идут в Украинскую ассоциацию футбола (УАФ) и в специальный фонд Украинской премьер-лиги (УПЛ).

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Бурбас рассказал о системе "растаможки" футболистов в Украине

Клубы платят деньги в УАФ и УПЛ

Раньше средства получала только УАФ

Соответствующий комментарий Бурбас разместил на своем YouTube-канале. По его словам, клубы УПЛ платят "налог" за футболистов-легионеров в размере 400 тысяч гривен.

УАФ и УПЛ получат по 200 тысяч грн за каждого иностранного игрока. УАФ тратит данные средства на различные программы и проекты, а УПЛ по окончанию сезона распределит деньги среди команд: больше получит тот клуб, который чаще заигрывал украинскую молодежь.

Растаможка за каждого легионера, впервые заявленного в УПЛ, раньше стоила клубам 150 тыс. грн. Сейчас ее повысили до 400 тыс. грн. Но как раньше было, здесь же есть один нюанс. Раньше 150 тыс. грн уходили в УАФ. Непонятно, куда они дальше там растворялись. Сейчас 400 тыс. грн распределяются. 200 тыс. грн идут так же в УАФ под какие-то проекты, под какие-то программы, 200 тыс. идут в УПЛ в спецфонд. Игорь Бурбас

Напомним, в прошлом сезоне УПЛ триумфовал донецкий "Шахтер". Горняки также дошли до полуфинала Лиги конференций, где уступили "Кристал Пэлас", проиграли "Динамо" в 1/8 Кубка Украины. Новый сезон УПЛ стартует в начале августа 2026 года.