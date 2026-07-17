Скільки коштує розтаможка футболістів в Україні (відео)

Українські клуби сплачують невеликий внесок за іноземних гравців

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Український журналіст та блогер Ігор Бурбас назвав конкретну суму, яку сплачує клуб, щоб підписати легіонера. До речі, ці гроші йдуть до Української асоціації футболу (УАФ) та до спеціального фонду Української прем’єр-ліги (УПЛ).

Що потрібно знати

Бурбас розповів про систему "розмитнення" футболістів в Україні

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Раніше кошти отримувала лише УАФ

Відповідний коментар Бурбас розмістив на своєму YouTube каналі. За його словами, клуби УПЛ сплачують "податок" за футболістів-легіонерів у розмірі 400 тисяч гривень.

УАФ та УПЛ отримають по 200 тисяч грн за кожного іноземного гравця. УАФ витрачає ці кошти на різні програми та проєкти, а УПЛ по закінченню сезону розподілить гроші серед команд: більше отримає той клуб, який частіше загравав українську молодь.

Розмитнення за кожного легіонера, вперше заявленого в УПЛ, раніше коштувало клубам 150 тис. грн. Наразі її підвищили до 400 тис. грн. Але як раніше було, тут є один нюанс. Раніше 150 тис. грн йшли в УАФ. Незрозуміло, куди вони там розчинялися далі. Наразі 400 тис. грн розподіляються. 200 тис. грн йдуть так само в УАФ під якісь проєкти, під якісь програми, 200 тис. йдуть до УПЛ у спецфонд. Ігор Бурбас

Нагадаємо, минулого сезону УПЛ тріумфував донецький "Шахтар". Гірники також дійшли до півфіналу Ліги конференцій, де поступилися "Крістал Пелас", програли "Динамо" у 1/8 Кубка України. Новий сезон УПЛ стартує на початку серпня 2026 року.