Футболист сборной Украины стал отцом во время матча: жена показала милое фото

В "Динамо" сообщили хорошую новость

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Главный тренер "Динамо" Игорь Костюк рассказал, что правый защитник Бело-синих и сборной Украины Александр Тымчик во второй раз стал отцом. Это произошло прямо во время матча киевлян против "Университати" Клуж в отборе Лиги Европы.

Что нужно знать

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Тымчик не был заявлен на эту игру

Александр стал отцом во второй раз

Соответствующий комментарий Костюка опубликовала пресс-служба "Динамо" в Instagram. Коуч поздравил игрока с данным событием в его жизни.

Хочу еще сказать, что сегодня есть приятная новость. У нашего игрока Тымчика прямо во время матча родилась дочь. Хотим поздравить его. Это для нашей команды тоже событие! Игорь Костюк

Отметим, жена Тымчика Карина родила девочку, которую назвали Мией. Согласно информации на фото, дочь футболиста родилась 16 июля 2026 года. Ее вес при рождении составил 4 килограмма, а рост — 58 сантиметров.

Мия Тымчик после рождения/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Для Тымчиков это уже второй ребенок. Они также воспитывают сына Тимура, которому в 2026 году исполнилось три года. Александр и Карина женились в 2021 году.

Александр и Карина Тымчик с сыном/Фото: instagram.com/karinatymchyk

Отметим, Тымчик не попал в заявку на матчи против "Университати". Бело-синие с трудом прошли румынский барьер.

Видеообзор матча "Университатя" - "Динамо"

Напомним, "Динамо" попало в еврокубки, победив в финале Кубка Украины-2026. В финале турнира киевляне одолели "Чернигов" (3:1). После победы над "Университатей" киевляне вышли во второй раунд отбора Лиги Европы, где сыграют против греческого ПАОКа (23 июля и 30 июля).