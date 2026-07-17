Футболіст збірної України став батьком під час матчу: дружина показала миле фото
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У "Динамо" повідомили хорошу новину
Головний тренер "Динамо" Ігор Костюк розповів, що правий захисник Біло-Синіх та збірної України Олександр Тимчик вдруге став батьком. Це сталося під час матчу киян проти "Університаті" Клуж у відборі Ліги Європи.
Що потрібно знати
- "Динамо" в серії пенальті здолало "Університатю"
- Тимчик не був заявлений на цю гру
- Олександр став батьком вдруге
Відповідний коментар Костюка опублікувала пресслужба "Динамо" в Instagram. Коуч привітав гравця з цією подією у його житті.
Хочу ще сказати, що сьогодні є приємна новина. У нашого гравця Тимчика під час матчу народилася донька. Хочемо привітати його. Це для нашої команди також подія!
Зазначимо, дружина Тимчика Каріна народила дівчинку, яку назвали Мією. Згідно з інформацією на фото, дочка футболіста народилася 16 липня 2026 року. Її вага при народженні склала 4 кілограми, а зріст — 58 сантиметрів.
Для Тимчиків це вже друга дитина. Вони також виховують сина Тимура, якому 2026 року виповнилося три роки. Олександр і Каріна одружилися 2021 року.
Зазначимо, Тимчик не потрапив до заявки на матчі проти "Університаті". Біло-сині насилу пройшли румунський бар’єр.
Нагадаємо, "Динамо" потрапило до єврокубків, перемігши у фіналі Кубка України-2026. У фіналі турніру кияни здолали "Чернігів" (3:1). Після перемоги над "Універсітатею" кияни вийшли до другого раунду відбору Ліги Європи, де зіграють проти грецького ПАОКу (23 липня та 30 липня).