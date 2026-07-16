Аргентина на последних минутах вырвала победу у Англии в полуфинале ЧМ-2026 (видео)

Эта игра войдет в историю футбола

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В среду, 15 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся второй полуфинал. Сборные Аргентины и Англии разыграли путевку в финал.

Что нужно знать

Англия принимала Аргентину в Атланте

Англичане открыли счет во втором тайме

Аргентинцы ответили двумя голами под занавес встречи

Встреча, проходившая на стадионе в Атланте (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины. Об этом сообщает "Телеграф".

Первый тайм запомнился борьбой и обилием грубости со стороны обеих команд. Уже на первых минутах после фола англичан на Лионеле Месси аргентинцы тут же начали бить по ногам Трех львов. Команды завершили тайм с 19 фолами и 2 желтыми карточками на двоих. Что до ударов — их было всего три, и то их сложно назвать голевыми моментами.

Вначале второго тайма англичане распечатали ворота Аргентины. Морган Роджерс прострелил с правого фланга, а Энтони Гордон замкнул передачу партнера. Забитый мяч полностью поменял игру — аргентинцы завладели мячом, а англичане сели в глубокую оборону. Это стало роковой ошибкой Томаса Тухеля (главного тренера сборной Англии, — Ред.). Аргентинцы усилиями Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса вырвали победу в концовке поединка. В обеих случая ассистировал Месси.

Полный видеообзор матча Англия — Аргентина будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.

В финале Аргентина сыграет против Испании. Фурия Роха накануне деклассировала сборную Франции, обыграв Трехцветных вчистую со счетом 2:0. Решающая игра состоится 19 июля. Англичане сыграют в игре за "бронзу" против Франции (18 июля).