Аргентина на последних минутах вырвала победу у Англии в полуфинале ЧМ-2026 (видео)
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Эта игра войдет в историю футбола
В среду, 15 июля, на чемпионате мира по футболу-2026 состоялся второй полуфинал. Сборные Аргентины и Англии разыграли путевку в финал.
Что нужно знать
- Англия принимала Аргентину в Атланте
- Англичане открыли счет во втором тайме
- Аргентинцы ответили двумя голами под занавес встречи
Встреча, проходившая на стадионе в Атланте (США), завершилась со счетом 2:1 в пользу Аргентины. Об этом сообщает "Телеграф".
Первый тайм запомнился борьбой и обилием грубости со стороны обеих команд. Уже на первых минутах после фола англичан на Лионеле Месси аргентинцы тут же начали бить по ногам Трех львов. Команды завершили тайм с 19 фолами и 2 желтыми карточками на двоих. Что до ударов — их было всего три, и то их сложно назвать голевыми моментами.
Вначале второго тайма англичане распечатали ворота Аргентины. Морган Роджерс прострелил с правого фланга, а Энтони Гордон замкнул передачу партнера. Забитый мяч полностью поменял игру — аргентинцы завладели мячом, а англичане сели в глубокую оборону. Это стало роковой ошибкой Томаса Тухеля (главного тренера сборной Англии, — Ред.). Аргентинцы усилиями Энцо Фернандеса и Лаутаро Мартинеса вырвали победу в концовке поединка. В обеих случая ассистировал Месси.
Полный видеообзор матча Англия — Аргентина будет доступен здесь позднее. Видео предоставлено Megogo.
В финале Аргентина сыграет против Испании. Фурия Роха накануне деклассировала сборную Франции, обыграв Трехцветных вчистую со счетом 2:0. Решающая игра состоится 19 июля. Англичане сыграют в игре за "бронзу" против Франции (18 июля).