Наглость в стиле Януковича: как бывшие милиционеры времен диктатора атакуют бизнес

В последнее время у всех на слуху конфликт вокруг группы компаний SHERIFF. Редакция "Телеграфа" обратилась к владельцу бизнеса Дмитрию Стрижову. Публикуем текст без купюр:

"Полномасштабная война, которая началась 24 февраля 2022 года, не стала точкой, когда украинский бизнес получил покой от неблагополучных государственных служащих и "правоохранителей". К сожалению, после относительной тишины первых месяцев войны, инциденты давления на бизнес не исчезли. Они даже усилились на фоне того, как внимание всей страны сосредоточено на победе над внешним врагом.

Очередным объектом атаки на бизнес стала группа компаний SHERIFF, основателем которой я являюсь. Все знают, что наша группа компаний специализируется на услугах частной охраны и является одним из лидеров рынка.

Атака на наше предприятие произошла после того, как мы попытались через Prozzoro выйти на рынок охраны государственных предприятий, традиционно контролируемых охранными фирмами, приближенными к бывшим сотрудникам полиции и других силовых структур.

История очередного "наезда" на бизнес началась 23 октября 2023 года, когда одна из компаний холдинга — ЧП "ШЕРИФ-ЗАЩИТА" — одержала победу на открытых торгах в системе Prozorro. К тому же услуги по охране для госпредприятия без открытых торгов (то есть без конкуренции) оказывала компания "ВЕНБЕСТ-Охрана", ключевым владельцем которой является Георгий Тупчий. После победы в этом тендере группа компаний SHERIFF стала объектом "юридической" и информационной атаки.

Как происходила атака?

Логика нападающих совмещала атаку через СМИ с действиями подконтрольных правоохранителей.

28 февраля 2024 года выходит серия заказных материалов о якобы нарушениях в тендерной документации. Автором базового "расследования" была, вероятно, общественная организация "Национальная Когорта". Контролирует ОО бывший полицейский Сергей Владыко , до 2018 года он был заместителем начальника отдела главного управления нацполиции в Хмельницкой области. Уволился из органов в 2018 году. Сейчас он является владельцем двух фирм — "Служба безопасности бизнеса" и "Частное бюро расследований".

, до 2018 года он был заместителем начальника отдела главного управления нацполиции в Хмельницкой области. Уволился из органов в 2018 году. Сейчас он является владельцем двух фирм — "Служба безопасности бизнеса" и "Частное бюро расследований". По мотивам "расследования" народный депутат Украины от руководящей партии Николай Галушко отправил десятки депутатских обращений по поводу деятельности SHERIFF в Бюро экономической безопасности, Национальную полицию, Генпрокуратуру, Государственное бюро расследований в нескольких регионах страны. Содержание обращений было одинаковым, только менялись адресаты. О заинтересованности нардепа в этой истории мы напишем немного ниже.

от руководящей партии отправил десятки депутатских обращений по поводу деятельности SHERIFF в Бюро экономической безопасности, Национальную полицию, Генпрокуратуру, Государственное бюро расследований в нескольких регионах страны. Содержание обращений было одинаковым, только менялись адресаты. О заинтересованности нардепа в этой истории мы напишем немного ниже. 29 февраля 2024 года Бюро экономической безопасности (далее — БЭБ) открывает по материалам статьи и на основании депутатских обращений от Галушко уголовное производство на ЧП "ШЕРИФ-ЗАЩИТА". То есть на возбуждение дела понадобилось менее суток с выхода материалов в СМИ. Учитывая, что практика "открывать дела по сигналу общественности" — распространенная практика в атаках на бизнес, существуют обоснованные подозрения и предположения в спланированности атаки.

После "открытия дела" новости об этом дополнительно разгоняются сетью. А 5 марта 2024 года выходит статья, которая атакует меня и мою семью. Впоследствии статья была удалена, а информация в ней была опровергнута изданием.

Но атака со стороны правоохранителей продолжалась. 10 апреля прошли обыски в Черновцах. Дела были открыты в филиале БЭБ в Киеве, а также ГУ нацполиции в Печерском управлении столицы. В Хмельницкой области производство открывали Государственное бюро расследований и нацполиция. Такое количество дел является обычной практикой "троллинга" со стороны неблагополучных правоохранителей с целью максимально "затянуть" следствие. Это держит бизнес SHERIFF во взвешенном состоянии.

Вероятно, параллельно некоторые конкуренты SHERIFF рассылали клиентам группы компаний письма с рекомендацией не работать с компанией, на которую открыты уголовные производства, так как в компании сотрудники получали такую информацию по телефону от действующих клиентов.

Вся совокупность действий (публикации в "мусорных" СМИ, написанные как под копирку запросы нардепа, производство "по горячим следам", нерыночные действия конкурентов (рассылки по внутренним Telegram каналам, наклеенные наклейки "Объект под охраной" сверху SHERIFF, обходы клиентов с трансляцией ложной информации, провокации с нажатием тревожных кнопок на объектах SHERIFF) свидетельствуют о проверенных методах из 90-х, которые так любили во времена президента Януковича и его поколения "силовиков". Цель которых очень проста — разрушить бизнес.

Почему мы так много говорим о методах времен Януковича? Потому что сейчас мы перейдем к непосредственным участникам и исполнителям, и вам все станет ясно.

Кто стоит за атакой на SHERIFF?

Проблемы у SHERIFF начались после победы на прозрачных торгах, после того, как "ВЕНБЕСТ-Охрана" потеряли государственного заказчика, работавшего без конкуренции.

Кроме того, кроме "ВЕНБЕСТА" неконкурентные действия (давление на клиентов SHERIFF) осуществляла компания "Явир-2000". Компания стала известна, когда команда расследователей издательства "Схемы" установила, что компания продает российское программное обеспечение TRASSIR, в том числе после полномасштабного вторжения 2022 года. В том числе российское ПО было поставлено городу в рамках программы "Безопасный город". И россияне до сих пор наблюдают за полтавчанами.

Но вернемся к "ВЕНБЕСТ". Выше мы писали о Георгии Тупчие, который тоже когда-то работал еще в милиции. Бизнес Тупчия связан с бывшим народным депутатом от Партии регионов Валерием Писаренко.

Связи Тупчия и Писаренко есть юридическое подтверждение. Компанию "ВЕНБЕСТ-Охрана" формально контролирует оффшорная кипрская ВЕНБЕСТ СЕКЬЮРИТИ ЛИМИТЕД. Еще в 2015 году Тупчий рассказывал, что ВЕНБЕСТ СЕКЬЮРИТИ это его фирма, которая создана для получения внешних инвестиций. Лица, номинально владеющие кипрской компанией, — Нектария Ставринида и Иосиф Франгос — такие же номиналы у фирм группы Валерия Писаренко.

Писаренко, Тупчий и Галушко близко связаны с еще одним бывшим "милиционером" — заместителем министра МВД Захарченко Виктором Ратушняком, который 2010-2014 в должности курировал именно направление охраны.

Народный депутат Галушко, оперативно направивший обращение против SHERIFF, тоже, имеем предположение, что связан с Тупчием напрямую: после работы в милиции он владел охранной компанией "Галид", которой руководит его отец. В 2023 году эта компания была объединена с "ВЕНБЕСТ" Тупчия. Это наглядно демонстрирует конфликт интересов у нардепа, так упорно атакующего конкурента "ВЕНБЕСТ".

Как видим, с высокой вероятностью, мы имеем дело с преступным сговором, в котором принимают участие действующий народный депутат, владелец охранного бизнеса, привыкший работать без сильной конкуренции, а также несколько бывших чиновников, которых объединяют не только общие бизнес-интересы, но и прошлое в "правоохранительных" структурах.

В настоящее время SHERIFF вместе с юристами и правоохранителями устанавливает ответственных за выполнение этого "наезда" на бизнес. Мы подчеркиваем, что готовы предоставлять любую информацию, которая может заинтересовать медиа и которая может быть предоставлена без нарушения тайны следствия. Для нас важно не просто защититься от этих варварских действий, но и наказать всех, кто не понимает, как строить отношения бизнеса с государством цивилизованно.

Основатель группы компании SHERIFF Дмитрий Стрижов"

Мы будем следить за развитием этой истории.