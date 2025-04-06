Буданов назвал самый безопасный мессенджер и объяснил, почему кнопочные телефоны не панацея

Ему предложили выбрать среди самых популярных мессенджеров

Начальник ГУР Кирилл Буданов считает, что среди популярных средств связи наиболее защищенным является Signal. Однако, по его словам, даже самый лучший мессенджер не защитит, если злоумышленники получили доступ к самому телефону.

Об этом он заявил в интервью Анне Максимчук. По его словам, мессенджеры взламывают гораздо реже, чем телефоны.

"Из перечисленных — Signal гораздо лучше защищен как мессенджер. Но если человеку ломают телефон — а ломают телефоны, а не мессенджеры, — то безразлично, какой у тебя стоит мессенджер. Потому что зашли уже в телефон", — пояснил Буданов.

Он также прокомментировал использование кнопочных телефонов политиками. По его словам, это ложная практика, не гарантирующая никакой безопасности.

"Это вообще ерунда. Потому что обычная GSM-связь перехватывается со стопроцентной гарантией. То есть это просто легче для контроля", — отметил руководитель ГУР.

GSM – это стандарт мобильной связи, который используют большинство кнопочных телефонов. Все разговоры в этой сети передаются в открытом виде и могут быть перехвачены с помощью специального оборудования, что делает такие устройства уязвимыми к прослушиванию.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, что Кирилл Буданов назвал три причины, почему не уничтожаются заводы по изготовлению дронов типа "шахед" на территории России.