Во время удара по Киеву пострадали украинские телеканалы: что с ними сейчас (фото, видео)

Был разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ

В результате ракетной атаки по Киеву, которую россияне совершили в ночь на 6 апреля, значительные разрушения получили здания, где были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Их там разместили после обстрела 12 февраля.

Речь идет о FREEДОМ, "Дім", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês, диджитал редакция, сервисные службы. Об этом пишет "Дім". Отмечается, что сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали.

Обратите внимание: Корреспондент "Телеграфа" показал фото последствий удара по Киеву 6 апреля.

Издание пишет, что в результате атаки был разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП "МПИУ" строило обновленную студию. FREEДОМ продолжает вещать из резервной студии.

Последствия удара по Киеву 6 апреля. Фото: "Дім"

В то же время были повреждены помещения, в которых была размещена международная редакция (диджитал-платформы UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês), редакция телеканала "Дім", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал редакции.

Последствия удара по Киеву 6 апреля. Фото: "Дім"

В здании бизнес-центра, где были каналы иновещания, в ходе атаки о столице этой ночью были разрушены три верхних этажа. Нижние этажи также пострадали и сейчас непригодны к работе. Кроме того, возле самого здания образовалась огромная воронка.

Последствия удара по Киеву 6 апреля. Фото: "Дім"

Генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин говорит, что это уже вторая атака меньше чем за два месяца. Она подчеркнула, что сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела.

Последствия удара по Киеву 6 апреля. Фото: "Дім"

"Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы. Сейчас на месте работает ГСЧС, разбирают завалы, работают следователи. Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное — никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", — говорит Бин.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ночью с 5 на 6 апреля запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Взрывы прогремели в ряде городов.