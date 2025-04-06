Во время удара по Киеву пострадали украинские телеканалы: что с ними сейчас (фото, видео)
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Был разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ
В результате ракетной атаки по Киеву, которую россияне совершили в ночь на 6 апреля, значительные разрушения получили здания, где были размещены редакции каналов государственного предприятия "Мультимедийная платформа иновещания Украины". Их там разместили после обстрела 12 февраля.
Речь идет о FREEДОМ, "Дім", UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês, диджитал редакция, сервисные службы. Об этом пишет "Дім". Отмечается, что сотрудники ГП "МПИУ" не пострадали.
Обратите внимание: Корреспондент "Телеграфа" показал фото последствий удара по Киеву 6 апреля.
Издание пишет, что в результате атаки был разрушен новый ньюзрум телеканала FREEДОМ, помещение, в котором после обстрела 12 февраля ГП "МПИУ" строило обновленную студию. FREEДОМ продолжает вещать из резервной студии.
В то же время были повреждены помещения, в которых была размещена международная редакция (диджитал-платформы UATVEnglish, The Gaze, UATVEspañol, UATVArabic, UATVPortuguês), редакция телеканала "Дім", эфирные аппаратные, офисные помещения, помещения диджитал редакции.
В здании бизнес-центра, где были каналы иновещания, в ходе атаки о столице этой ночью были разрушены три верхних этажа. Нижние этажи также пострадали и сейчас непригодны к работе. Кроме того, возле самого здания образовалась огромная воронка.
Генеральный директор ГП "МПИУ" Юлия Бин говорит, что это уже вторая атака меньше чем за два месяца. Она подчеркнула, что сейчас фактически разрушены именно те помещения, где работал диджитал и сервисные службы, и куда мы перевели часть коллектива и производственных мощностей после февральского обстрела.
"Именно здесь мы готовили к запуску обновленную студию FREEДОМ, проводили другие восстановительные работы. Сейчас на месте работает ГСЧС, разбирают завалы, работают следователи. Поэтому мы еще сами до конца не можем сказать о масштабе причиненного ущерба. Понятно, что сейчас эти помещения непригодны к работе, но мы найдем решение. Главное — никто из коллектива иновещания не пострадал. Мы продолжаем выходить в эфир. Спасибо всем, кто поддерживает и помогает", — говорит Бин.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, ночью с 5 на 6 апреля запустили по Украине крылатые ракеты "Калибр" из акватории Черного моря. Взрывы прогремели в ряде городов.