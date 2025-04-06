Многие этого не знают. В киевской Троещине может поместиться целая страна, как она выглядит (фото)

Монако – крохотное, но невероятно богатое государство

Троещина — один из самых больших жилых массивов Киева, площадью более 30 квадратных километров. Это больше, чем занимают некоторые государства. К примеру, площадь Монако — всего 2,08 км², поэтому Троещина больше его почти в 15 раз.

Интересно, что если воспользоваться сервисом The True Size — платформой, позволяющей сравнивать территории без искажений масштаба, можно перенести контур Монако на карту Киева. Вероятно, вы увидите, что это княжество практически без проблем "вмещается" в пределах одного района столицы.

Конечно, такое сравнение следует воспринимать с осторожностью из-за искажения масштаба на картах.

Монако

Как выглядит Монако

Несколько интересных фактов о Монако:

Вторая самая маленькая страна мира. Монако занимает всего 2,02 км. Меньше только государство Ватикан.

Монако занимает всего 2,02 км. Меньше только государство Ватикан. Один из трех – миллионер. Около 30% жителей – долларовые миллионеры. Это одна из самых богатых стран планеты.

Около 30% жителей – долларовые миллионеры. Это одна из самых богатых стран планеты. Казино Монте-Карло – только для туристов. Гражданам Монако запрещено играть в главном казино страны – Монте-Карло.

Гражданам Монако запрещено играть в главном казино страны – Монте-Карло. Никакого аэропорта, зато много вертодромов. Путешественники прилетают сюда вертолетом — в частности, из соседней Ниццы.

Путешественники прилетают сюда вертолетом — в частности, из соседней Ниццы. Бесплатные лифты и эскалаторы – привычная вещь. Из-за перепадов высот в городе установлены десятки муниципальных подъемников для пешеходов.

Из-за перепадов высот в городе установлены десятки муниципальных подъемников для пешеходов. Самая дорогая недвижимость в мире. Средняя цена – более 50 000 евро за м². В то же время у государства есть программы социального жилья.

Как выглядит Монако ночью

Итак, пока жители массива ежедневно курсируют между проспектами Бальзаком, Красной калины и улицей Милославской, они фактически живут на территории, которая могла бы стать отдельной страной, по крайней мере, по размерам.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, какова на самом деле Гренландия, которая из-за амбиций Трампа в последнее время заняла почетное место в новостных рейтингах.