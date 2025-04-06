Памятник почти три метра в высоту: как выглядит могила украинофоба Жириновского
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На похоронах пропагандиста был даже Путин
Советский и российский политик, который недавно внезапно "ожил" Владимир Жириновский, — презирал Украину, мечтал о "великой России" и не стеснялся транслировать эти мечты в худшей форме. Он скончался ровно три года назад, 6 апреля 2022 года.
Похоронили пропагандиста на Новодевичьем кладбище в столице страны-агрессорки. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Жириновского.
Что известно о Владимире Жириновском
Жириновский основал Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) и был известен своими агрессивными высказываниями. Он не раз высказывался против Украины, пропагандировал имперские мечты России и даже отрицал суверенитет соседних государств.
Что говорил Жириновский об Украине
- Пропагандист утверждал, что Украина не должна существовать как независимое государство. Он уверял, что наша страна должна быть частью РФ.
- Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, Жириновский это поддержал. Он заявил, что оккупация — это освобождение полуострова от "нацистского режима Украины".
- В декабре 2021 года Жириновский фактически назвал дату вторжения РФ в Украину. Он заявил: "В 4 утра 22 февраля вы почувствуете [нашу новую политику]". Да, на два дня он ошибся, но эти слова стали пророческими.
- В 2018 году политик заявил, что нужно сбросить "небольшую ядерную бомбу" на резиденцию тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.
Причина смерти Жириновского
Политик умер в результате осложнений от коронавируса. Его госпитализировали в начале февраля 2022 с поражением легких. Последние дни Жириновский был в коме.
Как выглядит могила Жириновского
Его могила расположена на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с другими российскими деятелями — Ельциным, Жванецким и т.д. Захоронение прошло 8 апреля 2022 года с военными почестями. На похоронах находился президент страны-агрессорки Путин.
Через год после смерти на могиле установили памятник в виде самого Жириновского в полный рост. Вместе с постаментом памятник достигает 2,75 метра в высоту. На постаменте есть несколько надписей: "Я буду защищать россиян" и "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".
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