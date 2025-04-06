На похоронах пропагандиста был даже Путин

Советский и российский политик, который недавно внезапно "ожил" Владимир Жириновский, — презирал Украину, мечтал о "великой России" и не стеснялся транслировать эти мечты в худшей форме. Он скончался ровно три года назад, 6 апреля 2022 года.

Похоронили пропагандиста на Новодевичьем кладбище в столице страны-агрессорки. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила Жириновского.

Что известно о Владимире Жириновском

Жириновский основал Либерально-демократическую партию России (ЛДПР) и был известен своими агрессивными высказываниями. Он не раз высказывался против Украины, пропагандировал имперские мечты России и даже отрицал суверенитет соседних государств.

Что говорил Жириновский об Украине

Пропагандист утверждал, что Украина не должна существовать как независимое государство. Он уверял, что наша страна должна быть частью РФ.

Когда Россия аннексировала Крым в 2014 году, Жириновский это поддержал. Он заявил, что оккупация — это освобождение полуострова от "нацистского режима Украины".

В декабре 2021 года Жириновский фактически назвал дату вторжения РФ в Украину. Он заявил: "В 4 утра 22 февраля вы почувствуете [нашу новую политику]". Да, на два дня он ошибся, но эти слова стали пророческими.

В 2018 году политик заявил, что нужно сбросить "небольшую ядерную бомбу" на резиденцию тогдашнего президента Украины Петра Порошенко.

Причина смерти Жириновского

Политик умер в результате осложнений от коронавируса. Его госпитализировали в начале февраля 2022 с поражением легких. Последние дни Жириновский был в коме.

Как выглядит могила Жириновского

Его могила расположена на Новодевичьем кладбище в Москве, рядом с другими российскими деятелями — Ельциным, Жванецким и т.д. Захоронение прошло 8 апреля 2022 года с военными почестями. На похоронах находился президент страны-агрессорки Путин.

Через год после смерти на могиле установили памятник в виде самого Жириновского в полный рост. Вместе с постаментом памятник достигает 2,75 метра в высоту. На постаменте есть несколько надписей: "Я буду защищать россиян" и "Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям".

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