Нахабність в стилі Януковича: як колишні міліціянти часів диктатора атакують бізнес

Останнім часом у всіх на слуху конфлікт навколо групи компаній SHERIFF. Редакція "Телеграфу" звернулася до власника бізнесу, Дмитра Стрижова. Публікуємо текст без купюр:

"Повномасштабна війна, яка почалася 24 лютого 2022 року, не стала точкою, коли український бізнес отримав спокій від недоброчесних державних службовців та "правоохоронців". На жаль, після відносної тиші перших місяців війни, інциденти тиску на бізнес не зникли. Вони навіть посилилися на фоні того, як увага всієї країни зосереджена на перемозі над зовнішнім ворогом.

Черговим об’єктом атаки на бізнес стала група компаній SHERIFF, засновником якої я є. Всі знають, що наша група компаній спеціалізується на послугах приватної охорони та є одним з лідерів цього ринку.

Атака на наше підприємство сталася після того, як ми спробували через Prozzoro вийти на ринок охорони державних підприємств, який традиційно контролювали охоронні фірми, наближені до колишніх працівників поліції та інших силових структур.

Історія чергового "наїзду" на бізнес почалася 23 жовтня 2023 року, коли одна з компаній холдинга — ПП "ШЕРИФ-ЗАХИСТ" — здобула перемогу на відкритих торгах в системі Prozorro. До того послуги з охорони для держпідприємства без відкритих торгів (тобто без конкуренції) надавала компанія "ВЕНБЕСТ-Охорона", ключовим власником якої є Георгій Тупчій. Саме після перемоги в цьому тендері група компаній SHERIFF стала об’єктом "юридичної" та інформаційної атаки.

Як відбувалася атака?

Логіка нападників поєднувала атаку через ЗМІ з діями підконтрольних правоохоронців.

28 лютого 2024 виходить серія замовних матеріалів про начебто порушення в тендерній документації. Автором базового "розслідування" була, ймовірно, громадська організація "Національна Когорта". Контролює ГО колишній поліціянт Сергій Владико , до 2018 він був заступником начальника відділу головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Звільнився з органів 2018 року. Зараз він є власником двох фірм — "Служба безпеки бізнесу" і "Приватне бюро розслідувань".

, до 2018 він був заступником начальника відділу головного управління нацполіції у Хмельницькій області. Звільнився з органів 2018 року. Зараз він є власником двох фірм — "Служба безпеки бізнесу" і "Приватне бюро розслідувань". За мотивами "розслідування" народний депутат України від керівної партії Микола Галушко відправив десятки депутатських звернень щодо діяльності SHERIFF у Бюро економічної безпеки, Національну поліцію, Генпрокуратуру, Державне бюро розслідувань в кількох регіонах країни. Зміст звернень був однаковим, тільки змінювались адресати. Про зацікавленість нардепа цією історією ми напишемо трохи нижче.

від керівної партії відправив десятки депутатських звернень щодо діяльності SHERIFF у Бюро економічної безпеки, Національну поліцію, Генпрокуратуру, Державне бюро розслідувань в кількох регіонах країни. Зміст звернень був однаковим, тільки змінювались адресати. Про зацікавленість нардепа цією історією ми напишемо трохи нижче. 29 лютого 2024 року, Бюро економічної безпеки (далі — БЕБ) відкриває за матеріалами статті та на підставі депутатських звернень від Галушка кримінальне провадження на ПП "ШЕРИФ-ЗАХИСТ". Тобто на відкриття справи знадобилося менше доби з виходу матеріалів у ЗМІ. Враховуючи, що практика "відкривати справи за сигналом громадськості" — доволі розповсюджена практика в атаках на бізнес, існують обґрунтовані підозри та припущення в спланованості атаки.

Після "відкриття справи" новини про це додатково розганяються мережею. А 5 березня 2024 виходить стаття, що атакує мене та мою родину. Згодом стаття була видалена, а інформація в ній була спростована виданням.

Але атака з боку "правоохоронців" тривала. 10 квітня пройшли обшуки в Чернівцях. Справи було відкрито у філії БЕБ в Києві, а також ГУ нацполіції у Печерському управлінні столиці. У Хмельницькій області провадження відкривали Державне бюро розслідувань і нацполіція. Така кількість справ є звичайною практикою "тролінгу" з боку недоброчесних "правоохоронців" з метою максимально "затягнути" слідство. Це тримає бізнес SHERIFF у підвішеному стані.

Ймовірно, паралельно, деякі конкуренти SHERIFF розсилали клієнтам групи компаній листи з рекомендацією не працювати з компанією, на яку відкрито кримінальні провадження, так як у компанії співробітники отримували таку інформацію телефоном від діючих клієнтів.

Вся сукупність дій (публікації у "сміттєвих" ЗМІ, написані як під копірку запити нардепа, провадження "за гарячими слідами", неринкові дії конкурентів (розсилки по внутрішнім Telegram каналам, наклеєні наліпки "Об’єкт під охороною" поверху SHERIFF, обходи клієнтів з трансляцією неправдивої інформації, провокації з натисканням тривожних кнопок на об’єктах SHERIFF) свідчать про перевірені методи з 90-х, які так полюбляли в часи президента Януковича і його покоління "силовиків". Мета яких дуже проста — зруйнувати бізнес.

Чому ми так багато говоримо про методи часів Януковича? Тому що зараз ми перейдемо до безпосередніх учасників і виконавців, і вам все стане зрозуміло.

Хто стоїть за атакою на SHERIFF?

Проблеми у SHERIFF почалися після перемоги на прозорих торгах, після того, як "ВЕНБЕСТ-Охорона" втратили державного замовника, який працював без конкуренції.

Крім того, окрім "ВЕНБЕСТ" неконкурентні дії (тиск на клієнтів SHERIFF) здійснювала компанія "Явір-2000". Компанія стала відомою, коли команда розслідувачів видавництва "Схеми" встановила, що компанія продає російське програмне забезпечення TRASSIR, в тому числі після повномасштабного вторгнення 2022 року. В тому числі російське ПО було поставлено місту Полтава в рамках програми "Безпечне місто". І росіяни досі спостерігають за полтавчанами.

Але повернемось до "ВЕНБЕСТ". Вище ми писали про Георгія Тупчія, який теж колись працював ще у міліції. Бізнес Тупчія пов'язаний з колишнім народним депутатом від Партії регіонів Валерієм Писаренком.

У зв'язку Тупчія і Писаренка є і юридичне підтвердження. Компанію "ВЕНБЕСТ-Охорона" формально контролює офшорна кіпрська ВЕНБЕСТ СЕКʼЮРІТІ ЛІМІТЕД. Ще 2015 Тупчій розповідав, що ВЕНБЕСТ СЕК'ЮРІТІ це його фірма, яка створена для отримання зовнішніх інвестицій. Особи, які номінально володіють кіпрською компанією — Нектарія Ставрініду і Йосип Франгос — є такими саме номіналами у фірм групи Валерія Писаренка.

Писаренко, Тупчій і Галушко близько повʼязані з ще одним колишнім "міліціонером" — заступником міністра МВС Захарченка Віктором Ратушняком, який 2010-2014 на посаді курував саме напрям охорони.

Народний депутат Галушко, який оперативно направив звернення проти SHERIFF, теж маємо припущення, що повʼязаний з Тупчієм напряму: після роботи у міліції він володів охоронною компанією "Галід", якою наразі керує його батько. 2023 ця компанія була об'єднана з "ВЕНБЕСТ" Тупчія. Це наочно демонструє конфлікт інтересів у нардепа, який так завзято атакує конкурента "ВЕНБЕСТ".

Як бачимо, з високою ймовірністю, ми маємо справу зі злочинною змовою, в якій беруть участь чинний народний депутат, власник охоронного бізнесу, який звик працювати без сильної конкуренції, а також кілька колишніх чиновників, яких об'єднують не тільки спільні бізнес-інтереси, але й минуле у "правоохоронних" структурах.

Наразі SHERIFF разом з юристами і правоохоронцями встановлює відповідальних за виконання цього "наїзду" на бізнес. Ми наголошуємо, що готові надавати будь-яку інформацію, що може зацікавити медіа, і яка може бути надана без порушення таємниці слідства. Для нас важливо не просто захиститися від цих варварських дій, але й покарати всіх, хто не розуміє, як будувати відносини бізнесу з державою цивілізовано.

Засновник групи компанії SHERIFF Дмитро Стрижов"

Ми слідкуватимемо за розвитком цієї історії.