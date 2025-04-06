Сопернику "Динамо" запретили играть на родном стадионе в полуфинале Кубка Украины

Стадион команды не соответствует требований

"Буковина" (Черновцы) сыграет матч 1/2 финала Кубка Украины по футболу 2024/25 против "Динамо" Киев на нейтральном стадионе во Львове. Дело в том, что стадион полуфиналиста КУ не соответствует требованиям Украинской ассоциации футбола (УАФ), хотя именно на домашнем стадионе в Черновцах "Буковина" играла в четвертьфинале турнира.

Об этом в комментарии ukrfootball.ua сообщил директор "Буковины" Игорь Наболотный. Функционер отметил, что футбольные власти разрешили провести четвертьфинал КУ в Черновцах из-за того, что "Буковина" играла против перволиговой "Виктории", а в полуфинале клуб сыграет с лидером Украинской премьер-лиги (УПЛ).

— Игорь, действительно ли "Буковина" будет играть поединок 1/2 финала Кубка Украины против "Динамо" во Львове и если да, то на какой арене?

— Да, это правда. Будем играть во Львове, скорее всего, на стадионе "Украина". Официально пока это не согласовано, идут переговоры, нужно согласовать еще определенные нюансы.

Относительно того, почему не будем играть в родных Черновцах, то все очень просто. Согласно регламенту проведения Кубка Украины, есть определенные требования по категории стадиона, начиная с матчей 1/4 финала — арена должна иметь категорию не ниже третьей или быть в списке стадионов, которые имеют право принимать матчи УПЛ. Стадион "Буковина" не является таковым.

В сети раскритиковали такое решение УАФ.

Напомним, по итогам жеребьевки 1/2 финала Кубка Украины "Динамо" сыграет с "Буковиной", а "Шахтер" — с "Полесьем". Горняки в 1/4 финала КУ прошли "Александрию", а "Бело-синие" — "Рух".