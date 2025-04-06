"Наш город. Наши дети": "Кривбасс" почтил память жертв ракетного удара (фото)

Россия, ударив по Кривому Рогу, убила 9 детей

В воскресенье, 6 апреля, футбольный клуб "Кривбасс" почтил память жертв ракетного удара России по Кривому Рогу 4 апреля. В результате преступной атаки РФ погибли 18 человек, среди которых 9 детей.

Игроки криворожского клуба вышли на матч 23-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) против "Александрии" с траурными повязками. Об этом сообщает пресс-служба команды в telegram.

Кроме того, перед игрой, которая проходит в Александрии (Кировоградская область) на стадионе "Ника", прошла минута молчания в память о погибших в результате ракетного удара РФ. Футболисты "Кривбасса" держали таблички с именами погибших детей.

"Наш город. Наши дети. Вечная память всем невинным жертвам. Никогда не простим. Никогда не забудем", — гласит сообщение клуба.

Напомним, ракетный удар по Кривому Рогу вечером в пятницу, 4 апреля, унес жизни девяти детей. Младшему ребенку было всего 3 года, старшему — 17. Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что между ударом и запуском ракеты было всего несколько минут — россияне запустили ее из Таганрога (РФ).