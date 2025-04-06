Появилась новая угроза во время массированных ударов: Игнат рассказал о новой тактике и проблемах

Противник начал модернизировать свои ракеты

Российские военные изменили тактику ударов по Украине. Враг начал больше использовать баллистику, а также модифицирует свои ракеты и дроны.

Об этом в эфире телемарафона сказал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, россияне запустили 6 баллистических ракет по Украине и из них 5 атаковали Киев и область. Из шести баллистических ракет силам ПВО удалось сбить только одну.

"Тактика применения может действительно меняться. Враг действительно модернизирует свою технику. Мы видим, что "Шахед" с начала своего применения еще с осени 2022 года видоизменился внешне в черный цвет. Он еще и получил ряд модификаций по наведению, спутниковой навигации и т.д.", — говорит Игнат.

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Он добавил, что противник также модернизирует баллистические ракеты. После получения систем ПВО Patriot Украина смогла уничтожать ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандеры", но сейчас это делать сложнее, ведь россияне модернизирует свои ракеты.

Украина в свою очередь делится этой информацией с западными партнерами, чтобы они могли улучшать зенитные системы.

"Враг с начала 2024 года нарастил процент баллистики, если брать все ракеты. Крылатых ракет становится процентно меньше, а баллистических становится больше. Потому что баллистические ракеты, мы понимаем, сбивается Patriot", — подытожил представитель Воздушных сил.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ранним утром 6 апреля россияне атаковали Киев ракетами. По словам мэра столицы Виталия Кличко, в Дарницком районе обнаружили тело погибшего в результате атаки врага мужчины. Он находился на улице рядом с эпицентром взрыва.