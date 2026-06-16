Большой вклад маленького Кипра. Интервью посла Сергея Нежинского о борьбе с российским влиянием и новой украинской дипломатии в Средиземноморье

Кипр – островное государство с населением менее миллиона человек. На первый взгляд, оно не ассоциируется с местом, где принимают решения, важные для Украины

Но пока роль Кипра меняется. В этом году он председательствует в Совете ЕС (до 30 июня) и влияет на формирование европейской повестки дня. Кроме того, в июле 2025-го Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины на Кипре стал Сергей Нежинский – правовед, правозащитник, кандидат юридических наук.

За 10 месяцев его работы посольство возобновило прямой политический диалог между двумя странами, организовало два президентских визита и собрало вокруг Украины коалицию послов 17 государств. По версии рейтинга самых активных посольств, созданного кипрскими СМИ, посольство Украины заняло седьмое место. О том, как маленький остров становится для Украины большим дипломатическим плацдармом – в интервью Сергея Нежинского для Forbes BrandVoice.

Геополитическая карта острова

Когда объявили о назначении на Кипр, что первое пришло вам в голову?

Куда бы меня ни назначили, я хорошо понимал, что работы хватит. Однако чем глубже я погружался в контекст страны, тем больше осознавал, насколько Кипр сложнее, чем его привыкли воспринимать. Это не только курорт или финансовый хаб, но и страна с памятью об оккупации, со своим голосом в Европейском Союзе и большим потенциалом для Украины.

Кипр и Украина – страны с оккупированными территориями. Как эта параллель оказывает влияние на дипломатическую коммуникацию?

Когда разговор начинается по этой теме, дистанция между нашими странами сокращается. Однако опыт у нас все-таки разный. На Кипре оккупация длится 51 год и для нового поколения разделенный остров стал частью повседневности.

Их граница – это пункты пропуска с турникетами, тогда как у нас – минные поля

На первый взгляд интенсивность боли у киприотов и украинцев разная, но если заглянуть вглубь, то травма не лечится временем.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский и президент Республики Кипр Никос Христодулидис во время официальной встречи

По разным оценкам, на Кипре сейчас проживает более 150 000 россиян. Насколько столь масштабное присутствие влияет на общественное мнение на острове?

Имея миллионные вливания в пропаганду и поддержку русского языка, школ, медиа, культурных мероприятий, россияне десятилетиями оказывали влияние на общественные настроения в регионе. Разместите наибольшее количество сотрудников в посольстве (около 300) среди всех дипломатических учреждений на острове, и вы поймете масштаб влияния.

Это особенно ощущалось после начала полномасштабной войны. В первые месяцы они здесь, на Кипре, срывали украинские флаги и запугивали предпринимателей. Многие боялись открыто поддерживать Украину.

В то время украинская сторона с минимальными средствами и ресурсами, держась на энтузиазме, пытается "брать креативом", так сказать.

В феврале 2022 года на Кипр начали массово приезжать украинцы, в большинстве своем женщины с детьми, и это дало толчок для развития всего украинского на острове. Последний год мы наблюдаем тенденцию переезда на Кипр украинцев из других европейских стран, из ОАЭ. Так что потенциал растет, но его надо направлять и укреплять.

Когда я впервые встретился с общиной в сентябре прошлого года, я почувствовал этот потенциал и одновременно проблемы, определенные пробелы. На сегодняшний день диалог между обществом, бизнесом, посольством как представителем государства выходит на новый уровень. Благодаря системной работе посольства поддержка Украины в кипрском обществе становится более заметной, а наша община – более уверенной.

Официальная делегация и представители Республики Кипр вместе с президентом Никосом Христодулидисом и послом Украины Сергеем Нежинским после завершения официальной части встречи

А какая работа ведется посольством на экономическом уровне в противодействии российскому влиянию?

Отдельное направление – бизнес-среда. Вокруг подсанкционных российских лиц годами формировались сети партнерств и посредников. Иногда компании даже не отдают себе отчет, что их партнер уже находится под санкциями или имеет токсичные связи. Поэтому мы начали реестр добродетели – инструмент, который помогает украинцам на Кипре получить больше информации о компаниях, предпринимателях, общественных организациях или поставщиках услуг. Также мы ведем просветительскую деятельность, чтобы украинские бизнесы обходили стороной недобродетельных партнеров. В частности, положили начало серии встреч с Young Business Club Cyprus.

Еще, например, когда российские суда переваливают нефть в обход международных санкций, мы фиксируем такие случаи и передаем информацию журналистам, партнерам в Брюсселе и профильным структурам.

Ощутимые изменения

За 10 месяцев вашей каденции посольству удалось организовать два президентских визита. Что они дали Украине?

Кроме двух визитов президента, также состоялось три визита министра иностранных дел, два визита вице-премьера и других министров. Это действительно исторические события, которые имели резонанс и влияние.

Первым шагом стала встреча двух президентов – Кипра и Украины – в Киеве в декабре 2025-го, а следующим этапом был визит президента Зеленского в Никосию в январе 2026-го. Это был первый полноценный визит украинского президента на остров за 11 лет.

Президент Украины Владимир Зеленский и Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Республике Кипр Сергей Нежинский во время встречи в аэропорту

Кипр показал поддержку Украины на всех уровнях власти и показал это перед партнерами. Владимир Зеленский выступил на церемонии открытия председательства Кипра в Совете ЕС. Также впервые состоялась встреча нашего президента и предстоятеля Кипрской православной церкви – архиепископа Георгия, а церковь на Кипре, как известно, оказывает огромное общественное влияние. Этот первый визит задал тон дальнейшим процессам председательства Кипра в Совете ЕС.

В результате Кипр присоединился к Международной коалиции по возвращению украинских детей, похищенных РФ, а также коалиции по созданию Специального трибунала по преступлению России против Украины. Список можно продолжить.

Сейчас идет работа по разблокированию евроинтеграционных кластеров для Украины. Почему этот процесс так важен?

От разблокирования шести ключевых переговорных кластеров напрямую зависит темп движения Украины к членству в ЕС, дальнейшая финансовая поддержка и уровень доверия международных партнеров.

Речь идет о реформе законодательства, таможенных и пограничных процедурах, изменении стандартов безопасности, доступе к европейским программам и финансировании. И первый кластер уже, по сути, разморожен, ожидаем новости 16 июня.

В целом, председательство Кипра в Совете ЕС стало для Украины важным окном возможностей, которое мы использовали максимально эффективно. За шесть месяцев удалось провести максимальное количество официальных мер. Во время одного из них Кипр объявил о предоставлении Украине €90 млн помощи.

Вы стали инициатором важного меморандума для Украины, подписанным представителями 17 государств. Как возникла эта мысль?

10 сентября 2025 года Россия нанесла удар у польской границы. В шесть утра я позвонил послу Польши и предложил сделать совместное заявление по этому поводу. Мы оперативно подготовили текст, и уже в тот же день Министерство иностранных дел Кипра обнародовало официальное осуждение.

Тогда я понял: если такая модель работает на уровне двух стран, то более сильный эффект можно достичь, когда вокруг Украины объединится более широкая коалиция партнеров.

После этого начал привлекать дипломатов Нидерландов, Великобритании, Франции, а затем и остальных партнеров. Так вокруг украинского вопроса сформировался круг государств, готовых действовать сообща и публично.

Кульминацией стало 24 февраля 2026, когда мы подписали общий документ United in Solidarity with Ukraine от имени 17 государств. Это имело мощный политический эффект. Даже в самом МИДе Кипра, кажется, не ожидали, что вокруг Украины удастся сформировать столь широкую, публичную и консолидированную международную коалицию поддержки.

Участники международного форума во время символического скрепления договоренностей и презентации совместного документа

Какой результат этих 10 месяцев работы вы считаете самым важным?

Кроме вышесказанного, это, безусловно, присоединение двух украинских организаций – Общества украинско-кипрской дружбы и Украинского дома в Пафосе – к Всемирному конгрессу украинцев. Около шести месяцев мы вели переговоры по этому поводу.

Членство во Всемирном конгрессе поможет украинским организациям найти новые контакты и присоединяться к грантовым программам, которые раньше были для них недоступны. Также Украинский дом в Пафосе сейчас благодаря поддержке посольства получил статус Unity Hub от Министерства социальной политики Украины и в мае на Кипре был назначен советник уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека.

Также хочу подчеркнуть, что нам удалось организовать мощную медиаподдержку дипломатических отношений между Кипром и Украиной благодаря вестнику UA Experts, который мы создали вместе с супругой. Киприоты получают информацию об украинских событиях на Кипре, а украинцы узнают ключевых персон в кипрском сообществе. Делаем журнал на английском языке и распространяем в кругах дипломатов, членов правительства, бизнеса и среди украинского общества.

Дипломатия вне протокола

До большой войны украинская община на Кипре насчитывала около 4000 человек, а сегодня цифра выросла до 33 000, учитывая, что статус временной защиты сейчас имеют около 24 000 украинцев. Как это повлияло на вашу роль как дипломата?

Это совсем другой масштаб ответственности.

Моя задача – консолидировать этих людей и сделать так, чтобы украинская община чувствовала себя защищенной и уверенной.

Для этого мы организовываем мероприятия, готовим совместные инициативы, находимся в постоянном диалоге. В настоящее время, например, посольство работает над вопросом признания Кипром Голодомора геноцидом украинского народа. Такие решения невозможно принять только дипломатическими нотами – нужна поддержка общества, кампании медиа, публичные дискуссии. В этом разрезе украинское общество является нашим главным партнером.

Вы много внимания уделяете культурной дипломатии. Почему на это делаете ставку?

Потому что из-за культуры люди начинают лучше понимать, что на самом деле происходит в Украине.

К примеру, когда мы организовывали кулинарное мероприятие и угощали иностранцев украинским борщом, то на входе поставили инсталляцию – обожженное зерно, куски надломленного хлеба, а рядом разместили элемент, символизирующий ракетный удар. Во время такого мероприятия люди получали культурный, эмоциональный и политический месседж.

У посольства очень ограничены финансовые возможности. Но есть цель, и мы ищем варианты. Иногда без значительных средств производим фантастический результат.

Что значит для вас быть эффективным дипломатом?

Эффективность посла измеряется результатом: как страна голосует за Украину в ООН, сколько удалось подписать соглашений, как чувствует себя украинское общество, растет ли товарооборот и политическая поддержка.

Кипр сегодня поддерживает Украину в 95–97% международных инициатив – и это результат ежедневной работы.

Непреклонной скалой долгие годы были кипрские СМИ, кстати. Но недавно по версии кипрского телеканала "Сигма ТВ" украинское посольство вошло в семерку самых активных среди 65 дипломатических миссий на острове! Эксперты вместе с ИИ помощниками оценивали количество инициатив, подписанных соглашений, уровень публичной дипломатии и общее влияние посольства на жизнь общины.

Каким бы вы хотели видеть Кипр в системе координат украинских интересов за три-пять лет?

Страной, где украинские интересы имеют системную поддержку, а в кипрском парламенте появится политическая сила, которая будет открыто отстаивать проукраинскую позицию. Я уверен, что Кипр может стать для Украины стратегической платформой в Восточном Средиземноморье, и мы постепенно строим эту основу.