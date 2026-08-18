Штраф в 42,5 млн, уголовные дела и дом в Испании: что известно о полтавском депутате Белашове

Депутат владеет немалым состоянием

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Национальный банк оштрафовал "Банк Украинский капитал" на 42,5 млн грн за нарушение требований финансового мониторинга. Крупнейшим акционером финучреждения является депутат Полтавского облсовета и глава фракции ВО "Батьківщина" Сергей Белашов.

Сам Белашов уже не впервые оказывается в центре громких историй. "Телеграф" расскажет, что известно о депутате, его бизнесе и делах, в которых он фигурировал.

Кто такой Сергей Белашов

Сергей Белашов — депутат Полтавского областного совета с 2020 года. Он прошел в совет от ВО "Батьківщина" и сейчас возглавляет фракцию партии.

Однако политика — далеко не единственная сфера его деятельности. Белашов — один из крупнейших владельцев банка "Украинский капитал" (политику принадлежит 48,91% банка, еще 19,99% — его жене Лилиане) и имеет доли в других компаниях.

Банк "Украинский капитал"

Именно его деловые связи и деятельность связанных с ним структур неоднократно привлекали внимание правоохранителей.

По данным издания 368.media, имя Сергея Белашова фигурировало в нескольких уголовных производствах, связанных, в частности, с закупками для "Укрзализныци". В то же время речь идет о разных эпизодах, которые имеют отдельные обстоятельства и процессуальный статус.

Самое громкое дело, в котором фигурирует Белашов, касается закупки природного газа для "Укрзализныци". По версии следствия, в 2016–2017 годах газ закупали по завышенным ценам через частные компании. В частности, в материалах дела фигурировали ООО "Юг-Газ" и ООО "Скела Терциум".

Следствие оценивало возможный ущерб государственному предприятию почти в 204 млн грн. В июне 2023 года Высший антикоррупционный суд избрал Белашову меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 30 млн грн. В дальнейшем дело было передано в суд.

Сергей Белашов

Отдельно правоохранители расследовали другие возможные схемы, связанные с закупками "Укрзализныци". В частности, в одном из производств фигурировала компания "Скела Терциум", совладелицей которой является Евгения Федорович — сестра жены Белашова Лилианы.

По данным 368.media, следствие проверяло возможное завладение средствами во время исполнения контракта на поставку топлива для морских паромов. Речь шла о договоре на 101,5 млн грн, тогда как фактические поставки, по версии следствия, могли составлять лишь около 3 млн грн. Сумма возможного ущерба оценивалась примерно в 98 млн грн.

Дом в Испании и миллионы: что Белашов задекларировал

В своей декларации Сергей Белашов указал значительный список имущества, корпоративных прав и денежных активов.

Среди самых дорогих объектов — жилой дом в Испании площадью почти 349 квадратных метров. Он находится в совместной собственности Белашова и его жены Лилианы.

Вместе с домом супругам принадлежит земельный участок площадью почти 2 тысячи квадратных метров.

Также в декларации указаны несколько автомобилей, среди которых Porsche Cayenne, Mercedes A180d, Audi Q2, Porsche Cayenne и ГАЗ-21.

Отдельно Белашов задекларировал корпоративные права и ценные бумаги. Среди прочего, он указал акции банка "Украинский капитал", а также доли в ряде компаний, в частности ООО "Компания по управлению активами "Укркапитал", где задекларировано 100% корпоративных прав.

Что задекларировал Белашов. Инфографика ИИ "Телеграф"

По данным OpenDataBot, совокупный доход Белашова и членов его семьи, отраженный в декларации за 2025 год, составил 25,14 млн грн. Сервис также указывает 15 объектов недвижимости, 26 земельных участков и шесть транспортных средств. Денежные активы семьи, по подсчетам OpenDataBot, составляют почти 149 млн грн, 886,7 тыс. долларов и более 53 тыс. евро.

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