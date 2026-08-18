Бункер в собственной спальне: смогут ли израильские технологии защитить украинцев от ракет (фото, видео)
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Эти защитные сооружения находятся прямо в домах израильтян
В условиях постоянных угроз ракетных обстрелов Израиль создал одну из самых эффективных систем гражданской обороны в мире. Украина может перенять часть опыта израильтян для защиты населения.
Речь идет о так называемых мамадах — защищенных комнатах в квартирах. "Телеграф" рассказывает, что известно об этих бункерах.
Как устроены защищенные комнаты в израильских квартирах
1. Архитектура и монолитный каркас
- Толстые железобетонные стены: Стены мамада возливаются исключительно из монолитного железобетона повышенной прочности. Наружные стены обычно имеют толщину от 30 до 35 см, внутренние межкомнатные стены также выполняются усиленными.
- Пространственное расположение: В многоквартирных домах мамады проектируются строго друг над другом (этаж за этажом). Это создает единый вертикальный железобетонный "ствол", который принимает на себя и равномерно распределяет колоссальную нагрузку в случае разрушений.
- Метраж: По израильским стандартам площадь мамада должна составлять не менее 9 квадратных метров, а высота потолков — около 2,5 метров.
2. Защитные элементы: двери, окна и вентиляция
- Бронированная герметичная дверь: На входе в комнату устанавливается массивная стальная дверь с тяжелыми запорными механизмами и уплотнителями. Она способна выдержать мощное давление взрывной волны и заблокировать проникновение дыма или отравляющих веществ.
- Противоосколочное окно и стальные ставни: В мамаде обязательно есть окно со специальным многослойным стеклопакетом, устойчивым к осколкам. Поверх него изнутри или снаружи монтируются тяжелые металлические ставни толщиной в несколько миллиметров. В случае тревоги они закрываются наглухо, полностью перекрывая доступ света и защищая стекло.
- Система вентиляции: Поскольку комната герметична, в ней предусмотрены две вентиляционные трубы — для притока и вытяжки воздуха. В базовом варианте это каналы с противовзрывными клапанами, а в продвинутых версиях устанавливаются фильтровентиляционные установки для защиты от химической и биологической опасности.
Как используют мамады в мирное время
Несмотря на суровые оборонные функции, в мирное время мамад не пустует и не выглядит как мрачный бункер. Чаще всего израильтяне используют его как: детскую спальню; кабинет; гардеробную или гостевую комнату.
При этом в бункере запрещено устанавливать тяжелые стационарные шкафы или громоздкую мебель, мешающую закрыть тяжелую дверь или добраться до окна и вентиляции. Добавим, что мамад хоть и является защитным сооружением, однако не рассчитан на прямое попадание тяжелой баллистической ракеты. Тем не менее мамады отлично зарекомендовали себя, защищая людей от осколков, взрывной волны и обрушений во время обстрелов.
Как выглядят мамады в Израиле
Напомним, РФ регулярно обстреливает мирных жителей Украины ракетами. Последний такой удар, 18 августа, убил десятерых граждан в поселке Печенеги (Харьковская область).