Сразу два доктора наук стали новыми народными депутатами: что о них известно

Они имеют опыт преподавания, научной работы и участия в государственных проектах

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В Верховной Раде появились два новых народных депутата от "Слуги народа". Присягу во время пленарного заседания 18 августа приняли доктор технических наук Богдан Моркляник и доктор юридических наук Виктория Резникова.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко. "Телеграф" расскажет биографию новых "слуг".

Богдан Моркляник

Богдан Моркляник/ Фото: naqa.gov.ua

Украинский общественный деятель, доктор технических наук, профессор кафедры сопротивления материалов и строительной механики во Львовской политехнике. Заместитель председателя Национального агентства по обеспечению качества высшего образования (с 2018 г.). С марта 2022 года мобилизован в ряды ВСУ. Ему 51 год, женат, имеет сына.

Богдан Моркляник приносит присягу/ Фото: нардеп Ярослав Железняк

До этого возглавлял Украинский национальный офис интеллектуальной собственности и инноваций (2018-2019 гг.), был советником Первого вице-премьер-министра Украины – Министра экономического развития и торговли Украины Степана Кубива (2016-2019 гг.), проректором НУ "Львовская политехника"

Имеет многочисленные научные труды, государственные и региональные награды, в частности, почетный знак Главнокомандующего ВСУ "Серебряный крест", грамоты ВР "За заслуги перед украинским народом".

Виктория Резникова

Виктория Резникова/ Фото: economic.law.knu.ua

Доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент НАПРН Украины. Возраст – 47 лет.

Имеет длительный педагогический стаж, в частности, в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко — 16 лет. С 2024 года она занимает должность заведующей кафедрой экономического права и экономического судопроизводства, однако на этом посту фактически с 2019 года, ведь кафедра раньше имела другое название. Имеет более двухсот научных работ.

Виктория Резникова приносит присягу/ Фото: нардеп Ярослав Железняк

С 2021 года вошла в Научно-консультативный совет о Председателях Верховной Рады. Неоднократно принимала участие в законотворчестве, в частности, привлекалась к разработке законопроекта об усовершенствовании гражданского законодательства в 2019 году и была в составе группы, которая разрабатывала предложения изменений в НПА по привлечению инвестиций в современные высокие технологии в 2022 году.

Также имеет немало наград, в частности, нагрудный знак Высшего хозяйственного суда "За служение закону" и орден "За заслуги" 3 степени по решению исполкома Союза юристов Украины.

Вместе с ними фракция партии "Слуга народа" будет насчитывать 228 депутатов. Для того чтобы сохранить монобольшинство, нужно собрать минимум 226 голосов, и хотя такая техническая возможность есть, в большинстве своем получить такое количество голосов, чтобы однопартийно провести решение не удается. Новые избранники заменили в парламенте Дениса Маслова (назначенного министром юстиции) и Виталия Безгина (назначенного главой Министерства по делам общин, территорий и ВПЛ), которые ранее сложили свои мандаты.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что после визита Владимира Зеленского в Сербию, в Косово сняли украинский флаг. Причина – политическая.