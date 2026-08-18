Пенсионерам предлагают повысить пенсию почти в 4 раза: кому в первую очередь

Среди тех, кому это повышение крайне необходимо — люди с инвалидностью, пожилые пенсионеры и т.п.

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В Украине требуют повысить пенсии по возрасту и людям с инвалидностью. Минимальную пенсию предлагают поднять до фактического прожиточного минимума — это потенциально может увеличить ее с 2 595 гривен до 10 000 гривен.

Соответствующую петицию подал Александр Литовченко на сайте Кабинета Министров. Он отметил, что значительное количество украинских пенсионеров получает такие выплаты, которых недостаточно даже для еды, коммунальных услуг и лекарств.

Скриншот петиции о повышении пенсий с сайта Кабинета министров

Литовченко напомнил, что минимальная пенсия в 2026 году — 2595 грн (заметим, это законодательный минимум для лиц, потерявших трудоспособность, от которого рассчитывается государственная соцпомощь и другие выплаты, при последней индексации повысили сумму выплат, учитывая возраст и стаж). По словам автора петиции, индексация не спасает, ведь расчет процентов идет от низкой пенсии, а людям с инвалидностью жить сложнее из-за затрат на лечение и реабилитацию.

Как петиция предлагаю сменить пенсии в Украине

В петиции требуют поэтапно повысить пенсии по возрасту и людям с инвалидностью. Главное требование — чтобы минимальная общая пенсионная выплата по возрасту не была меньше фактического прожиточного минимума.

Важно отметить, по данным Министерства социальной политики, на июнь сумма фактического прожиточного минимума составляла более 9 000 грн, а с учетом суммы обязательных платежей – более 10 620 грн.

Автор предлагает обнародовать, из чего состоит прожиточный минимум и какова стоимость групп товаров ежеквартально. Для людей с инвалидностью установить большие выплаты:

для лиц с инвалидностью I группы – не менее 150% фактического прожиточного минимума для нетрудоспособного лица

для лиц с инвалидностью II группы — не менее 125% фактического прожиточного минимума

для лиц с инвалидностью III группы – не менее 100%.

Выплаты должны пересматриваться в соответствии с изменением цен. Также в условиях – не уменьшать гарантированный размер пенсии по инвалидности из-за трудоустройства (важно – она и сейчас не меняется). Среди предложений также дополнительные выплаты нуждающимся в постороннем уходе не могут себя обслуживать, тратят средства на постоянное лечение и т.д.

Скриншот части текста петиции об увеличении пенсии с сайта Кабинета министров – часть о пениях по инвалидности

Как предлагают изменить индексацию пенсий

В петиции отмечают — проводить индексацию нужно не раз в год, но и в случае, когда рост цен превысил установленный законом показатель и учитывать нужно увеличение цен на продукты питания, лекарства, товары первой потребности и услуги ЖКХ.

Минимальный размер индексации должен быть гарантирован и закреплен в гривне, а пенсиям, не превышающим двух фактических прожиточных минимумов, не ограничивать максимальный размер индексации. Пересчеты должны быть автоматическими, прозрачными и осовремененными в соответствии с текущей средней зарплатой.

Кому повысить пенсию нужно первыми

Автор предлагает повышать пенсию в первую очередь:

лицам с инвалидностью;

пенсионерам старше 70 лет;

одиноким нетрудоспособным гражданам;

лицам, нуждающимся в постоянном лечении или уходе;

пенсионерам, получающим выплату ниже фактического прожиточного минимума.

В то же время, нужно повысить контроль за уплатой ЕСВ, "белыми" зарплатами и тому подобное.

Сбор подписей начался 17 августа, а у украинцев есть 91 день, чтобы ее поддержать. Для рассмотрения Кабмином петиция должна набрать 25 тысяч подписей. "Телеграф" подробно рассказывал, как работает механизм петиций.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине готовят пенсионную реформу. Она не будет столь оптимистичной, как предлагают в петиции, однако существенно изменит подход к начислению выплат.