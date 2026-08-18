Фейковые импортеры с сайтами-однодневками и банк-нарушитель: "Телеграф" установил, как из Украины могли вывести сотни миллионов

Кто стоит за теневым офисом, предоставлявшим услуги по выводу денег за границу

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Профильные СМИ на протяжении нескольких месяцев писали о появлении в Украине нового теневого офиса. Мол, около 80 работников "Блэк Аудита" (неофициальное название) предоставляют полный спектр незаконных услуг для бизнеса в тени: от "обнала" до вывода средств за границу. Якобы в этой деятельности им помогал банк "Украинский капитал".

Несколько общественных организаций написали заявления в БЭБ и СБУ с требованием расследовать деятельность "Блэк Аудита", однако правоохранители нарушений не заметили и расследование не начали. Однако нарушения обнаружили в Нацбанке: в начале августа "Украинский капитал" оштрафовали на десятки миллионов гривен из-за несоблюдения правил финансового мониторинга.

"Телеграф" получил информацию о деятельности "Блэк Аудита" и установил целый ряд подозрительных фактов. В частности, фирмы, которые якобы используются "Блэк Аудитом", вероятно, занимались фейковым импортом. Они оформлены на подставных лиц, а свои сайты открыли одновременно, не указав ни описания товаров, ни контактов для их заказа.

О том, как работает "Блэк Аудит" и кто может быть к нему причастен, читайте в материале.

Главное:

Национальный банк оштрафовал банк "Украинский капитал" на 42,5 млн грн за нарушение требований по предотвращению отмывания средств — сумма, почти вдвое превышающая годовую прибыль финучреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) наложена за невыполнение требований закона о валютных операциях и игнорирование проверки документов клиентов.

— сумма, почти вдвое превышающая годовую прибыль финучреждения (23 млн грн). Часть штрафа (2 млн грн) наложена за невыполнение требований закона о валютных операциях и игнорирование проверки документов клиентов. Банк связывают с деятельностью неформального офиса "Блэк Аудит", который предоставлял услуги налоговой минимизации, "обнала" и вывода капитала за границу под видом оплаты несуществующих импортных контрактов (например, закупки одежды или стройматериалов).

под видом оплаты несуществующих импортных контрактов (например, закупки одежды или стройматериалов). Фирмы, задействованные в схемах (такие, как бывшая "Радугатойс"/"Планета Речей" и "Триокомпани"/"Мегапобут"), импортировали товары на сотни миллионов гривен, имея при этом примитивные и полупустые сайты без цен, каталогов или контактов, а сами компании оформлялись на массовых подставных лиц ("лосей").

Десятки фиктивных предприятий были зарегистрированы по одним и тем же адресам массовой регистрации (например, в обычном кабинете офисного здания в Днепре или на подставных граждан с сотнями оформленных на них компаний).

(например, в обычном кабинете офисного здания в Днепре или на подставных граждан с сотнями оформленных на них компаний). СМИ связывают появление "Блэк Аудита" с бывшими работниками налоговой и таможни Василием Сандулом и Евгением Кулибабой. "Телеграф" призывает правоохранительные органы (БЭБ, СБУ и САП) расследовать масштабные теневые схемы вывода средств.

Как работала схема: пошаговая инструкция

"Телеграфу" удалось установить, что еще до того, как Нацбанк зафиксировал нарушения в "Украинском капитале" и объявил о штрафах на 42,5 млн грн, ряд общественных организаций и активистов обращались с заявлениями в БЭБ, СБУ и САП с требованиями начать расследование относительно ряда ООО и "Украинского капитала". Материалы этих заявлений есть в распоряжении редакции. О возможных нарушениях также написали несколько СМИ.

По версии расследователей, банк использовали в деятельности теневого офиса "Блэк Аудит" (неофициальное название), где предоставляли услуги налоговой минимизации, "обнала" и вывода средств за границу. Что интересно, часть штрафа, а именно два миллиона гривен, "Украинский капитал" должен заплатить из-за того, что нарушил требования закона "О валюте и валютных операциях", в частности, не проверял документы во время осуществления валютных операций отдельными клиентами.

Как это работало на практике: например, в "Блэк Аудит" обращается чиновник, которому нужно вывести за границу два миллиона долларов. Он отдает деньги в офис, а они через одну из десятков своих компаний переводят большую сумму якобы в оплату импортных товаров, которые на самом деле никто не получает.

Как выводили деньги за границу. Инфографика "Телеграфа"

Кейс первый: от "сокамерника Юрца" до иностранного "лося"

Чуть более двух лет назад в Украине зарегистрировали ООО "Радугатойс" (входит в "Блэк Аудит"). С этого момента фирма дважды меняла название: на "Планета Речей" и "Кингстаропт". Первым основателем и официальным владельцем был житель села Старая Чертория Житомирской области Юрий Ярош. На момент регистрации ему был 21 год. В общей сложности на парня зарегистрировали 17 компаний.

"Телеграф" нашел мобильный номер телефона парня. В специальном сервисе, где видно, как другие контакты подписывали этот номер, можно увидеть следующие теги: "сокамерник Юрец", "Юра тайник". Вероятно, Юрий Ярош – фиктивный владелец.

Данные с GetContact о номере Юрия Яроша

После "Юрца" владельцем "Радугатойс" в течение года была киевлянка Галина Олифиренко, зарегистрированная в одном из столичных общежитий ГУМВД. Муж Галины, Виктор Олифиренко, – бывший работник уголовного розыска ГУ Нацполиции в Киеве. А в мае 2026-го ООО "слили", оформив на "лося" — гражданина Узбекистана Турсунходжиева Абдурауфхна Боходирхона Оглы. На него в Украине записано уже около 70 компаний.

Компания, которая в разное время была оформлена на подставных владельцев и жену правоохранителя, по документам импортировала товаров на как минимум 800 млн грн (!). Они якобы заказывали вещи (обувь, белье). Компания даже создала сайт.

Сайт "Планеты Речей"

Правда, он полупустой: без перечня товаров (зато есть только категории с использованием посредственных стоковых фото), без цен и без деталей о номенклатуре или условиях заказов. Более того, на этом сайте клиент не найдет номер телефона менеджера, с которым можно связаться и обсудить заказ, – указан только адрес: кабинет в офисном здании в Днепре.

Контакты

В этом же кабинете в Днепре зарегистрирована еще 21 компания. В частности, "Энерго Лидерс", занимающаяся торговлей древесиной, и "Био Трейдинг ЛТД" (оптовая торговля). На самом деле ни одна из компаний по этому адресу не находится – это место массовой регистрации.

Фейковый сайт, похоже, создали для прикрытия. На самом же деле единственная цель такого "импорта" – вывести деньги за границу. И без участия украинского банка, который будет закрывать глаза на проверку документов и проводить валютные операции, такая схема невозможна.

Кейс второй: "Триокомпани" и "Мегапобут"

Еще одна ОООшка, которая есть в материалах заявлений к правоохранителям, задействована в работе "Блэк Аудита", — "Триокомпани". Сейчас эта фирма оформлена на подставное лицо — жительницу Полтавской области Маргариту Кононенко, которая имеет несколько просроченных микрокредитов и около 250 (!) ООО. Первым владельцем также был 20-летний Дмитрий Гнатюк из Белой Церкви.

Ранее эта компания называлась "Мегабыт". У нее также есть собственный фейковый сайт, где в разделе "товары" указаны "текстильные изделия", "строительные материалы" и "запасные части" – без перечня позиций, без цен и фотографий. Никаких контактов для заказа на сайте тоже нет.

Сайт "Мегапобут"

Фейковые сайты "Мегапобут" и "Планета Речей" созданы одновременно: 22 октября 2025 в 13:27. Внешне сайты похожи между собой (использованы примитивные конструкторы) и имеют одного регистратора.

Информация о создании сайта "Планета Речей"

Информация о создании сайта "Мегапобит"

По информации "Телеграфа", участники "Блэк Аудита" создали ряд таких сайтов для видимости реальной деятельности. На самом же деле все операции происходили только на бумаге с единственной целью – вывести деньги за границу. Так, ООО "Триокомпани" (она же "Мегапобут") осуществила импортных операций по меньшей мере на 150 млн грн.

Кто на самом деле стоит за "Блэк Аудитом"?

Целый ряд СМИ опубликовал имена возможных организаторов схемы "Блэк Аудит". Речь идет о Василии Сандуле и Евгении Кулибабе. Раньше они работали в правоохранительных органах и, в частности, контролировали таможенные оформления. Кроме вывода средств, "Блэк Аудит" занимается теневым ввозом автомобилей через таможню и контролирует ряд других схем.

"Телеграфу" не удалось найти неопровержимых доказательств причастности указанных экс-правохранителей к упомянутым схемам. Василий Сандул до 2019 года работал в Следственном управлении финансовых расследований ГУ ГФС во Львовской области, а до этого – во львовской налоговой.

Его номер в специальных сервисах подписывали как "Василий Рябошапка Сын", "Вася схемы от Соловьева", "Вася Рябошапка новый налоговая Сандул".

Данные с GetContact о номере Василия Сандула

Данные с GetContact о номере Василия Сандула

Сейчас на него оформлен ряд компаний, в том числе "СК Партнеры". В этой ОООшке его полноправный партнер — Евгений Кулибаба, бывший опер отдела разоблачения уголовных правонарушений в таможенной сфере ГУ ГФС во Львовской области.

Банк "Украинский капитал" принадлежит семье Сергея Белашова. С 2020 года он депутат Полтавского областного совета VIII созыва, где возглавляет фракцию ВО "Батькивщина". В его собственности 48,91% банка, жена Белашова Лилиана имеет 19,99%.

Еще 9,98% банка принадлежат дочери бизнесмена Сергея Задорожнюка – Дане Задорожнюк. Два года назад, на свое 18-летие, девушка получила новый Rolls-Royce Spectre 2024 года, стоимость которого составляет около 600 тыс. долларов. А несколько месяцев назад на нее оформили Mercedes-Benz GLC-Class 2025 стоимостью около 80 тыс. долларов. Учитывая состояние киевских дорог, иметь два автомобиля, один из которых не жалко эксплуатировать каждый день, вполне прагматично.

"Телеграф" обратился к Василию Сандулу и Евгению Кулибабе с просьбой прокомментировать информацию об их причастности к "Блэк Аудиту". К моменту публикации ответа мы не получили.

Мы также публично призываем БЭБ расследовать деятельность упомянутых в публикации ООО и установить, действительно ли из-за этих компаний и "Украинского капитала" из Украины вывели сотни миллионов гривен. В скором времени мы подробно расскажем о деятельности "Блэк Аудита". Продолжение следует…