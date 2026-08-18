В "АТБ" могут внезапно выгнать покупателей: в супермаркете рассказали, что должно произойти

Во время покупок может случиться непредвиденная ситуация

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Внезапное отключение электроэнергии в магазине может застать покупателей врасплох. В такой ситуации возникает вопрос: могут ли работники попросить людей покинуть помещение.

В службе поддержки сети "АТБ" объяснили "Телеграфу", что обычно в случае исчезновения электроэнергии покупателей просят покинуть магазин. Это, вероятно, связано с безопасностью людей и работой магазина в условиях аварийного отключения.

Почему людей могут попросить выйти из "АТБ". Фото: Телеграф

Если свет исчезает неожиданно, в торговом зале может оказаться недостаточно освещения, а часть оборудования, в частности кассы, может временно не работать. Поэтому магазин не всегда может продолжать обычное обслуживание клиентов.

Так что если при походе за покупками в "АТБ" внезапно выключили электроэнергию, не стоит удивляться, если работники попросят выйти из торгового зала. Решение зависит от конкретной ситуации и условий магазина.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о привычке покупателей в "АТБ", которая может задерживать всю очередь. Некоторые действия на кассе кажутся вполне привычными, однако именно они заставляют других клиентов ждать дольше.