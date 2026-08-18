Сразу 6 областных центров рискуют остаться без тепла зимой (карта)

Россия попытается оставить миллионы жителей Украины без тепла

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Грядущая зима ставит огромные вызовы перед украинцами из-за ударов РФ по энергетической инфраструктуре страны. Самые большие проблемы с теплом ожидаются в городах-миллионниках.

Об этом в комментарии "Телеграфу" рассказал народный депутат Украины и председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Сергей Нагорняк. По его словам, Россия избрала столицу Украины в качестве своей "энергетической жертвы".

Если электроэнергию мы можем генерировать в одном месте и передавать в нужный город, то теплоснабжение должно производиться там, где это тепло потребляется. И не секрет, например, что у Киева три электроцентрали, и тех альтернатив, которые строятся, будет недостаточно для того, чтобы перевести киевлян на распределенную теплогенерацию за год или даже пять. Для распределения необходимо строить сети, которые будут подавать газ и отводить тепло. Должны быть и земли отведены, и целевое назначение изменено. Это все огромный путь. Именно поэтому самым сложным моментом для предстоящей зимы будет именно теплоснабжение в городах-миллионниках, особенно в Киеве. И это не связано с работой городской администрации — просто враг избрал столицу в качестве своей "энергетической жертвы". Сергей Нагорняк

Сергей Нагорняк/Фото: facebook.com/nagornyak.s

Также под угрозой теплового террора остаются:

Харьков

Одесса

Сумы

Чернигов

Днепр (возможно)

Громады, граничащие с линией соприкосновения

Города с наибольшими рисками по теплоснабжению в Украине/Карта ИИ

В отсутствии теплоснабжения наиболее опасными для проживания могут оказаться шестнадцатиэтажные дома, например, серии БПС. После них будут замерзать обычные девятиэтажные "панельки" и пятиэтажные "хрущевки". Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала эксперт по ЖКХ, тарифообразованию, субсидированию, градостроительству Кристина Ненно.

Серия БПС и однотипные с ними теряют тепло быстрее всего. Кирпичные "хрущевки" теплые, потому что кирпич априори держит тепло и затем отдает, даже если нет отопления. Кристина Ненно

Сколько многоквартирные дома выдерживают без отопления/Инфографика "Телеграф"

Ранее сообщалось, что зимой 2026-2027 отдельные регионы Украины могут оставаться без электроэнергии по несколько суток, а в случае серьезных разрушений подстанций или теплоэлектроцентралей и дольше. В то же время, общенациональный блэкаут на целые недели для миллионов потребителей остается маловероятным сценарием.