"Преступление века": поляки оштрафовали украинку на границе из-за перекуса

Женщина ехала в Польшу на автобусе

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Многие путешественники забывают, что правила ввоза продуктов питания в Европейский Союз из стран, не входящих в ЕС, невероятно строгие. Украинка на собственном примере убедилась в этом.

Об этом рассказала дочь "потерпевшей" Ольга Марчук в своем микроблоге в threads. Девушка отметила, что перевозка трех яблок обошлась ее матери в почти 200 евро штрафа (около 10 тысяч грн). К слову, водитель автобуса, в котором ехала женщина, предупредил о яблоках до границы, однако мама Ольги проигнорировала его слова.

Сегодня моей маме не удалось совершить преступление. А именно – провезти через польскую границу 3 яблока. Штраф почти 200 евро. Будьте осторожны. Ольга Марчук

Отметим, при пересечении границы ЕС в багаже или ручной клади запрещено ввозить свежие яблоки и другие фрукты без наличия фитосанитарного сертификата, поскольку они могут стать источником опасных вредителей и болезней. Исключением могут выступать лишь незначительные объемы для личного потребления в отдельных случаях, однако общие строгие правила Европейского союза полностью запрещают ввоз любой не прошедшей проверку растительной продукции из стран, не входящих в ЕС.

В сети сообщили, что иногда польские таможенники пропускают украинцев с небольшим количеством овощей и фруктов. Однако речь идет скорее об "лотерее", и лучше "утилизировать" данный вид перекуса до границы.

"Ехала недавно, всех сразу польские таможенники предупредили и разрешили оставить у помойки. Пару огурчиков, пару помидоров – вот и вся контрабанда в автобусе. Ну хоть без штрафов, мерси"

"Мы недавно автобусом ехали, так водители несколько раз говорили что ЯБЛОКИ НЕЛЬЗЯ, и на самой границе еще раз напоминали. А у нас как раз были яблоки, несколько штук, чтобы в пути съесть, выбросила тихонько, чтобы не быть коварной контрабандисткой"

"Потому что есть правила Евросоюза. И яблоки запрещено ввозить без фитосанитарного сертификата"

"Наверное, на кого попадешь на границе. Только что пересекли границу с Польшей. В отдельном кульке были яблоки 5 штук, сырная нарезка, перец свежий. Ехала с ребенком, даже не проверяли ни чемоданы, ни пакеты. Вообще ничего. Ехала на автобусе"

"Это не правила, а издевательство над людьми. 3 яблока как 3 колоска приблизительно"

Ранее "Телеграф" рассказывал о польском селе, которое стало туристическим центром. Туда без проблем можно добраться из Украины.