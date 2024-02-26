Renault 5 официально вышел на рынок: недорогой электрокар будет иметь запас хода 400 км

При этом цена электрокара относительно невысока

В этом году на Женевском автосалоне, проходившем в Катаре, представили совершенно новый Renault 5. Он наделал много шума и стал самым ожидаемым электрокаром в Европе.

Renault 5 – это совершенно новый взгляд на электрокары, способные преодолевать городские джунгли. Об этом пишет Motor1.

Renault 5 E-Tech Electric: изменения в дизайне

Небольшой EV не получил слишком больших изменений в дизайне по сравнению с концепт-каром, презентованным в 2021 году. Это электрический супермини с ретро-футуристическим стилем.

Renault 5 E-Tech Electric получил вертикальные задние фонари и интересные фары, похожие на оригинальную модель Renault 5. Ручки задней двери интегрировали в стойки, чтобы создать иллюзию трехдверного кузова. Первые два поколения, напомним, имели 3 или 5 дверей, а новая модель представлена только в 5-дверном варианте.

Внутри салона видим вертикальную ленту на приборной панели, большую информационно-развлекательную систему и цифровую панель приборов. Сенсорный экран — 10-дюймовый, а приборная панель может быть с диагональю 7 или 10 дюймов.

Кузов автомобиля компактный: длина составляет 392 см, ширина – 177 см, высота – 150 см. Багажник достаточно объемный как для супермини – 326 литров. Интересно, что этот маленький автомобиль получил 18-дюймовые колеса.

Технические характеристики

Модель была построена на платформе AmpR Small. Вес авто — всего лишь 1350 кг. Базовая батарея на 40 кВт⋅ч с передним двигателем предоставляют электрокару мощность в 95 лошадиных сил. Есть еще 2 версии — с мощностью 120 и 150 "лошадей". Топовая версия может развивать 150 км/ч.

В зависимости от версии запас хода варьируется от 300 до 400 км. Все они с 10 до 80% подзаряжаются за 30 минут. Зарядка – двунаправленная, то есть с помощью электрокара можно и раздавать электроэнергию.

Самая дешевая версия будет стоить от 27 тысяч долларов. Составляют электрокар во Франции.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине появился стильный электрокроссовер мощностью в 900 лошадиных сил. Это китайский Lotus Eletre.