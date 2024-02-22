Сколько владельцев электрокаров имеют авто с ДВС как запасной вариант: названа цифра

В современных условиях владельцам таких авто требуется запасной вариант

Популярность электромобилей растет ежедневно – ими пользуются жители мегаполисов, городов, сел и городков, которым нужен экологичный и недорогой вид транспорта. Но проблемы с недостаточным количеством зарядных станций в большинстве стран все же есть.

Большой опрос, проведенный британской компанией Zenith среди 2800 водителей электрокаров, показывает, что более половины из них имеют также автомобиль с ДВС как запасной вариант. Об этом пишет Autoexpress.

Однако большинство из них не планируют избавляться от своих обычных авто. Ими пользуются как альтернатива электромобилям во время длительных путешествий.

Результаты опроса

Согласно результатам опроса, для поездок более 100 километров только 18% водителей используют электрокары. Это означает, что пользователи электромобилей неохотно полностью предпочитают их. Они озабочены запасом хода и ненадежностью общественных зарядных станций.

51% водителей электрокаров все еще имеют автомобили с двигателем внутреннего сгорания. 73% из них говорят, что не планируют полностью переходить на электричество и оставляют обычный автомобиль.

Исполнительный директор аналитической компании Тим Бучан говорит, что правительство Великобритании продемонстрировало неспособность достичь целей по установке сверхбыстрых зарядных устройств на автомагистралях страны. Также власти отложили на 5 лет запрет на продажу бензиновых и дизельных автомобилей. Эти факторы, а также общая дезинформация об электромобилях, влияют на эти показатели косвенно.

В опросе представлены 26 электрических моделей авто. В тройку лучших вошли Audi e-tron, Kia e-Niro и Cupra Born.

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