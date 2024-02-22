Buick выпустит новый электрокар: модель будет стоить меньше, чем Nissan Leaf

Buick принадлежит к концерну SAIC General Motors

Компания Buick официально представила новый электромобиль Е4 в Китае. Модель получила 4 конфигурации.

Цены на новый электрокар стартуют от 22 тысяч долларов. Самая дорогая конфигурация обойдется в 32 тысячи, сообщает Сarnewschina.

О создании Е4 объявили летом 2023 года. Называли даже предварительную цену – около 26 тысяч долларов. Снижение цены на 4 тысячи означает, что в Buick понимают, что в Китае идет постоянная ценовая война на фоне растущей конкуренции.

Что известно о Е4: технические характеристики и дизайн

Автомобиль получил современную интеллектуальную систему eConnect. Она имеет различные приложения – музыка, игры и т.д. Кроме того, здесь есть несколько голосовых опций по выбору.

Что касается цветовых вариантов, то их 6 — белый, черный, голубой, серый, фиолетовый и зеленый. Вариантов интерьера есть 5. Дизайн в основном схож со всей линейкой Е4.

В салоне мы видим интеллектуальную кабину VCS с 30-дюймовым изогнутым дисплеем с разрешением 6К. Также здесь есть двухзонная система распознавания голоса. Она может выполнять до 10 последовательных команд водителя или пассажира в течение 25 секунд.

В топовом варианте запас хода автомобиля составляет 620 километров. Электрокар разгоняется с нуля до сотни за 6,2 секунды. Остальные три версии имеют запас хода 530 км и разгоняются с 0 км до 100 км/ч за 7,6 секунды.

Ранее "Телеграф" писал, что на украинский рынок выходит новый электрокар. Это Citroen e-C4 с запасом хода более 400 км.