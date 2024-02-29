Chery выпустила недорогой электрокар с автопилотом: кроссовер имеет интересный "квадратный" дизайн

Этот электрокроссовер имеет большой запас хода.

Китайцы выпустили новый автомобиль с крутыми характеристиками. Это кроссовер Chery iCAR 03, оснащенный электроустановкой.

Автомобиль получил выразительный "квадратный" дизайн. Об этом пишет Autohome.

Chery iCAR 03: комплектации и цены

Автомобиль был выпущен в трех версиях. Начальная переднеприводная, она имеет запас хода 400 км и мощность 184 лошадиные силы. Ее стоимость стартует с 15,3 тысячи долларов.

Следующая версия дороже – 19,5 тысячи. Она полноприводна и имеет запас хода в 500 км. Мощность автомобиля составляет 279 "лошадей". Самая дорогая — полноприводная комплектация — обойдется в 23,6 тысячи долларов.

Кроссовер получил "квадратный" дизайн и довольно большую колесную базу — 2715 мм. В длину автомобиль имеет 4406 мм. То есть с виду это как внедорожник, однако колесная база и размеры — как у кроссовера.

В салоне мы видим цифровую панель прямоугольной формы. Экран имеет диагональ в 9,2 дюйма. Здесь также установлена информационно-развлекательная система на 15,6 дюйма. Уже в базовой комплектации есть электрорегулировка водительского сиденья, климат-контроль, а также датчики дождя и света. Если доплатить, можно получить бесключевой доступ, электропривод багажника, а также панорамную крышу.

Но самым интересным в автомобиле является система автономного вождения, разработанная DJI, производителем дронов из Китая. Этот автопилот работает с помощью системы камер. Пока неизвестно, когда автомобиль официально появится в Украине.

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