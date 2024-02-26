В Украине появился стильный электрокроссовер с мощностью более 900 "лошадей": названа его цена

Одна из версий этой модели способна разгоняться до "сотни" менее чем за 3 секунды.

На украинском рынке теперь можно приобрести мощный и одновременно стильный электрокроссовер — Lotus Eletre. Эта модель была презентована в 2016 году и имеет две версии.

Как сообщает Auto-Consulting, на общий рынок он вышел 29 марта 2022 года и вот наконец этот электрокар добрался до Украины. Отмечается, Lotus Eletre разрабатывается в дизайнерской студии в Ковентри, а производится в Ухане. Интересно, что название Eletre происходит от венгерского eletre, что в переводе означает "выживающий".

Электрокроссовер Lotus Eletre

Технические характеристики Lotus Eletre

Эта модель имеет колесную базу от 3000 до 3019 мм, у Lotus как раз максимальная длина. Lotus Eletre создан в версиях S+ и R+. Разработчики этого электрокроссовера уверены, что он может составить конкуренцию Porsche Cayenne Turbo S и BMW X6M.

Так, более топовая версия R+ оборудована двумя электромоторами общей мощностью 675 кВт или 918 лошадиных сил. В то время как более простая версия S+ имеет 612 "лошадей". Что касается разгона до "сотни", то R+ делает это за 2,95 секунды, а S+ — за 4,5. Максимальная скорость Lotus Eletre составляет 265 км/ч.

Электрокроссовер Lotus Eletre в топовом исполнении

Lotus Eletre внутри

Пробег Lotus Eletre составляет 560 км в версии R+ и 650 км в версии S+. Что касается стоимости, то она стоит от 120 тысяч долларов до 150 тысяч долларов. Пока этот кроссовер доступен только у "серых" дилерах. Если покупать его под заказ, то на его исполнение уйдет около 3 месяцев.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что на украинский рынок в скором времени выйдут две модели Lexus. Это будет кроссовер и минивэн, которые будут предложены с экономичными гибридными установками.