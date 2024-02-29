Chery випустила недорогий електрокар з автопілотом: кросовер має цікавий "квадратний" дизайн

Цей електрокросовер має великий запас ходу

Китайці випустили нове авто з крутими характеристиками. Це кросовер Chery iCAR 03, оснащений електроустановкою.

Автомобіль отримав виразний "квадратний" дизайн. Про це пише Autohome.

Chery iCAR 03: комплектації та ціни

Автомобіль випустили у трьох версіях. Початкова — передньопривідна, вона має запас ходу 400 км та потужність 184 кінські сили. Її вартість стартує з 15,3 тисячі доларів.

Наступна версія дорожча — 19,5 тисяч. Вона повнопривідна і має запас ходу у 500 км. Потужність автомобіля складає 279 "коней". Найдорожча повнопривідна комплектація обійдеться у 23,6 тисячі доларів.

Кросовер отримав "квадратний" дизайн і доволі велику колісну базу — 2715 мм. У довжину автомобіль має 4406 мм. Тобто на вигляд це як позашляховик, проте колісна база та розміри — як у кросовера.

У салоні бачимо цифрову панель прямокутної форми. Екран має діагональ у 9,2 дюйма. Тут також встановлено інформаційно-розважальну систему на 15,6 дюйма. Уже в базовій комплектації є електрорегулювання сидіння водія, клімат-контроль, а також датчики дощу та світла. Якщо доплатити, можна отримати безключовий доступ, електропривід багажника, а також панорамний дах.

Та найцікавішим в автомобілі є система автономного водіння, розроблена DJI, виробником дронів з Китаю. Працює цей автопілот за допомогою системи камер. Наразі не відомо, коли автомобіль офіційно з’явиться в Україні.

Раніше "Телеграф" писав, які нові моделі пікапів з'явилися на ринку України. Так, судячи з тенденції та загальної потреби цього виду транспорту, популярність цього сегменту буде лише розширюватися.