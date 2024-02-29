Какие новые модели пикапов появились на рынке Украины: сколько они стоят
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Этот сегмент авто пользуется все большей популярностью среди украинцев
В 2023 году в Украине было реализовано 1627 новых пикапов, что на 87,4% больше, чем за 2022 год. Так, судя по тенденции и общей потребности этого вида транспорта, популярность этого сегмента будет только расширяться.
Auto-Consulting рассказал о том, какие новинки пикапов появились на рынке Украины. Отметим, что в списке присутствует девять моделей.
Так, открывает список бронированный французский пикап Peugeot Landtrek, в октябре 2023 года являвшийся даже лидером этого сегмента. В салоне для защиты людей сформирована закрытая капсула из баллистической стали, установлено многослойное бронированное стекло с дополнительным покрытием из поликарбоната для защиты от обломков стекла, предусмотрена армированная противоменная защита и т.д.
Что касается цены, то Peugeot Landtrek в этом году стоит почти на сто тысяч гривен больше, чем в прошлом – от 1 368 100 грн (35 750 долларов). Хотя даже с этим прайсом он остается одним из самых доступных.
Далее следует Foton Tunland 4X4 от китайского производителя Beiqi Foton Motor Ltd. Он производится с 2011 года, имеет дизельный двигатель объемом 2,0 л. максимальной мощностью 163 лошадиные силы. На пикап Foton Tunland 4x4 можно установить дополнительное оборудование, расширяющее его функциональность. Он адаптирован под всевозможные требования.
В Украину сейчас идет новая партия машин в максимальной версии Full Extra, которая прибудет в середине весны. Примерная стоимость пикапа с механической КПП составляет 32 000 долларов (1 224 645 грн), с 8-ступенчатым "автоматом" ZF – на 2 000 долларов больше. Гарантия 2 года или 100 000 км пробега.
Также теперь в Украине доступен индийский пикап TATA Xenon X2. Он зарекомендовал себя как надежный автомобиль, обладающий высокой проходимостью и достаточно прочным. Максимальная мощность – 150 л.с. при 4000 об/мин с крутящим моментом 320 Нм за 1500 – 3000 об/мин. Двигатель достаточно экономичен и достаточно мощный. В базовом варианте он имеет: подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет, дистанционный ключ с иммобилайзером, аудиосистему, верхние габаритные огни, верхнее размещение дополнительного стоп сигнала, радиоподготовку, подсветку номерного знака, аварийную сигнализацию, лампы подсветки, центральный замок, дисплей в центральной консоли
Цена TATA Xenon X2 – 1 164 000 (30 145 долларов). Гарантия: 12 месяцев или 60 000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.
На украинском рынке есть и JAC T6 и T8. В основном их используют военные и правоохранительные органы. JAC T6 комплектуется дизельным 2,0-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Модель выпускается с 2016 года, за основу была взята рама Toyota Hilux. Что касается T8, то технически она идентична Т6, но имеет измененный дизайн передней части и другой салон. Цена пикапа 2023 выпуска с "механикой" составляет 1 110 000 грн (29 000 долларов).
Isuzu D-Max. Пока предлагает версии этого пикапа 3.0 Euro-5 (190 л.с., 450 Нм) за 42 000 евро (1 742 500 грн). Более доступны пикапы с турбодизелем объемом 1.9 л мощностью в 150 л.с. и крутящим моментом в 350 Нм появятся летом, но их стоимость не смогли назвать даже примерно. Они активно используются военными и силовыми структурами.
Популярный за границей Volkswagen Amarok также теперь в Украине. Свесы кузова стали меньше, а глубина брода, который может преодолеть пикап, выросла с 500 мм до 800 мм. Груз прикреплен через проушины на грузовой платформе, каждый из которых может выдержать нагрузку до 500 килограммов.
Базовый Volkswagen Amarok на нашем рынке предлагается с дизельным двигателем 2.0 TDI (205 л.с.) и 6-ступенчатой "механикой" по цене от 1 950 258 грн (50 960 долларов). Также можно заказать 10-ступенчатый "автомат".
Посетил Украину и Ford Range Raptor пятого поколения. Он может похвастаться усовершенствованной системой адаптации к дорожным условиям, а также множеством функций помощи водителю, таких как интеллектуальный адаптивный круиз-контроль и улучшенная система активной помощи при парковке для Raptor.
Новый Ford Ranger предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем на 170 или 205 л. с механической или автоматической трансмиссией. Базовая версия стоит от 1 866 840 грн (48 780 долларов). Спепцверсия Ranger Tremor 2.0 TDCi (205 л.с, 500 Нм) оценена в 2 100 297 грн (54 880 долларов).
Также есть версия Raptor. Первоначальная цена на Ford Ranger Raptor составляет от 3 068 891 грн (80 190 долларов) – это дизельный пикап с двигателем 2.0 EcoBlue Bi-turbo (210 л.с., 500 Нм) и 10-ступенчатым "автоматом". Бензиновый Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin Turbo (292 л.с., 491 Нм) стоит на 2 060 долларов больше: от 3 147 542 грн (82 250 долларов). Такой пикап может разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды, но "максималка" ограничена 180 км/ч.
В Украину вернулись официальные автомобили Dodge и RAM. Новые автомобили этих брендов в европейской спецификации уже появились на украинском рынке и даже находятся в дилерской сети. Причем RAM стал отдельным брендом пикапов, без приставки Dodge.
Самый простой Ram 1500 Classic стоит от 30 235 долларов (1 157 100 грн), а самый дорогой "бешеный пикап" RAM 1500 TRX обойдется как минимум в 83 890 долларов (3 210 000 грн). Но это уже самый мощный серийный пикап в мире. Под капотом двигатель 6.2л Supercharged HEMI V8 SRT мощностью 702 л.с. и крутящим моментом в 881 Нм при 4800 об/мин. Этот пикап разгоняется до 100 км\ч всего за 4,5 с.
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