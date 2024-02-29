Какие новые модели пикапов появились на рынке Украины: сколько они стоят

Этот сегмент авто пользуется все большей популярностью среди украинцев

В 2023 году в Украине было реализовано 1627 новых пикапов, что на 87,4% больше, чем за 2022 год. Так, судя по тенденции и общей потребности этого вида транспорта, популярность этого сегмента будет только расширяться.

Auto-Consulting рассказал о том, какие новинки пикапов появились на рынке Украины. Отметим, что в списке присутствует девять моделей.

Так, открывает список бронированный французский пикап Peugeot Landtrek, в октябре 2023 года являвшийся даже лидером этого сегмента. В салоне для защиты людей сформирована закрытая капсула из баллистической стали, установлено многослойное бронированное стекло с дополнительным покрытием из поликарбоната для защиты от обломков стекла, предусмотрена армированная противоменная защита и т.д.

Peugeot Landtrek

Что касается цены, то Peugeot Landtrek в этом году стоит почти на сто тысяч гривен больше, чем в прошлом – от 1 368 100 грн (35 750 долларов). Хотя даже с этим прайсом он остается одним из самых доступных.

Далее следует Foton Tunland 4X4 от китайского производителя Beiqi Foton Motor Ltd. Он производится с 2011 года, имеет дизельный двигатель объемом 2,0 л. максимальной мощностью 163 лошадиные силы. На пикап Foton Tunland 4x4 можно установить дополнительное оборудование, расширяющее его функциональность. Он адаптирован под всевозможные требования.

Foton Tunland

В Украину сейчас идет новая партия машин в максимальной версии Full Extra, которая прибудет в середине весны. Примерная стоимость пикапа с механической КПП составляет 32 000 долларов (1 224 645 грн), с 8-ступенчатым "автоматом" ZF – на 2 000 долларов больше. Гарантия 2 года или 100 000 км пробега.

Также теперь в Украине доступен индийский пикап TATA Xenon X2. Он зарекомендовал себя как надежный автомобиль, обладающий высокой проходимостью и достаточно прочным. Максимальная мощность – 150 л.с. при 4000 об/мин с крутящим моментом 320 Нм за 1500 – 3000 об/мин. Двигатель достаточно экономичен и достаточно мощный. В базовом варианте он имеет: подушки безопасности, ABS, кондиционер, электропакет, дистанционный ключ с иммобилайзером, аудиосистему, верхние габаритные огни, верхнее размещение дополнительного стоп сигнала, радиоподготовку, подсветку номерного знака, аварийную сигнализацию, лампы подсветки, центральный замок, дисплей в центральной консоли

TATA Xenon X2

Цена TATA Xenon X2 – 1 164 000 (30 145 долларов). Гарантия: 12 месяцев или 60 000 км, в зависимости от того, какое событие наступит раньше.

На украинском рынке есть и JAC T6 и T8. В основном их используют военные и правоохранительные органы. JAC T6 комплектуется дизельным 2,0-литровым двигателем мощностью 136 л.с. Модель выпускается с 2016 года, за основу была взята рама Toyota Hilux. Что касается T8, то технически она идентична Т6, но имеет измененный дизайн передней части и другой салон. Цена пикапа 2023 выпуска с "механикой" составляет 1 110 000 грн (29 000 долларов).

Isuzu D-Max. Пока предлагает версии этого пикапа 3.0 Euro-5 (190 л.с., 450 Нм) за 42 000 евро (1 742 500 грн). Более доступны пикапы с турбодизелем объемом 1.9 л мощностью в 150 л.с. и крутящим моментом в 350 Нм появятся летом, но их стоимость не смогли назвать даже примерно. Они активно используются военными и силовыми структурами.

Isuzu D-Max

Популярный за границей Volkswagen Amarok также теперь в Украине. Свесы кузова стали меньше, а глубина брода, который может преодолеть пикап, выросла с 500 мм до 800 мм. Груз прикреплен через проушины на грузовой платформе, каждый из которых может выдержать нагрузку до 500 килограммов.

Volkswagen Amarok

Базовый Volkswagen Amarok на нашем рынке предлагается с дизельным двигателем 2.0 TDI (205 л.с.) и 6-ступенчатой "механикой" по цене от 1 950 258 грн (50 960 долларов). Также можно заказать 10-ступенчатый "автомат".

Посетил Украину и Ford Range Raptor пятого поколения. Он может похвастаться усовершенствованной системой адаптации к дорожным условиям, а также множеством функций помощи водителю, таких как интеллектуальный адаптивный круиз-контроль и улучшенная система активной помощи при парковке для Raptor.

Форд Ranger Raptor

Новый Ford Ranger предлагается с 2,0-литровым дизельным двигателем на 170 или 205 л. с механической или автоматической трансмиссией. Базовая версия стоит от 1 866 840 грн (48 780 долларов). Спепцверсия Ranger Tremor 2.0 TDCi (205 л.с, 500 Нм) оценена в 2 100 297 грн (54 880 долларов).

Также есть версия Raptor. Первоначальная цена на Ford Ranger Raptor составляет от 3 068 891 грн (80 190 долларов) – это дизельный пикап с двигателем 2.0 EcoBlue Bi-turbo (210 л.с., 500 Нм) и 10-ступенчатым "автоматом". Бензиновый Ranger Raptor 3.0 EcoBoost V6 Twin Turbo (292 л.с., 491 Нм) стоит на 2 060 долларов больше: от 3 147 542 грн (82 250 долларов). Такой пикап может разогнаться до 100 км/ч за 7,9 секунды, но "максималка" ограничена 180 км/ч.

В Украину вернулись официальные автомобили Dodge и RAM. Новые автомобили этих брендов в европейской спецификации уже появились на украинском рынке и даже находятся в дилерской сети. Причем RAM стал отдельным брендом пикапов, без приставки Dodge.

RAM

Самый простой Ram 1500 Classic стоит от 30 235 долларов (1 157 100 грн), а самый дорогой "бешеный пикап" RAM 1500 TRX обойдется как минимум в 83 890 долларов (3 210 000 грн). Но это уже самый мощный серийный пикап в мире. Под капотом двигатель 6.2л Supercharged HEMI V8 SRT мощностью 702 л.с. и крутящим моментом в 881 Нм при 4800 об/мин. Этот пикап разгоняется до 100 км\ч всего за 4,5 с.

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