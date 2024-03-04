Названа модель Nissan, которая может сломаться после 60 тысяч км пробега

Этот мотор был установлен на Nissan 2018 года выпуска

Марку Nissan в целом характеризуют как выпускающую надежные и качественные автомобили, которые будут служить много лет без серьезных неисправностей. Да и у большинства современных авто серьезные проблемы возникают после 200 тысяч пробега.

Но один владелец Nissan Titan XD 2018 года выпуска столкнулся с необходимостью замены двигателя только тогда, когда на одометре было 40 тысяч миль пробега (около 64 тысяч километров). Об этом пишет Motor1.

Как это могло произойти?

Вот в таком состоянии, как мы видим на фото, 5,0-литровый дизельный двигатель V8 Cummins увидели в автомастерской во время разбора. Они обнаружили, что из задней части вытекает масло, а заднее основное уплотнение вообще имеет дырки.

Владелец авто говорит, что сначала заметил, что двигатель начал громче работать. Затем он просто "умер" на обочине. Никаких других проблем он не замечал. Например, в автомобиле не засветились индикаторы высокой температуры двигателя, проверки его или даже индикатор смазки. Однако на масляном фильтре, в самом масле и поддоне видно, что есть катастрофические неисправности. Состояние подшипников только подтверждало эти догадки.

Неисправности подшипников, как говорят автомастера, являются одними из самых плохих, когда речь идет о ремонте авто. Они могут убить двигатель в считанные секунды и не возникают ниоткуда. Обычно это происходит из-за недостаточного количества масла или его отсутствия. Тогда металл между подшипниками и прочими деталями стирается. Возникает тепло и трение, что может привести к повреждению или даже отказу двигателя.

Как сказали работники автомастерской, исправить эту неисправность можно, и, вероятно, лучше и дешевле будет купить новый двигатель. Хотя он для Nissan стоит около 23 тысяч долларов.

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