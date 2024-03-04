Названо модель Nissan, яка може зламатись після 60 тисяч км пробігу

Цей мотор був встановлений на Nissan 2018 року випуску

Марку Nissan загалом характеризують як ту, яка випускає надійні та якісні автомобілі, що служитимуть багато років без серйозних несправностей. Та й у більшості сучасних авто серйозні проблеми виникають після 200 тисяч пробігу.

Але один власник Nissan Titan XD 2018 року випуску зіштовхнувся з необхідністю заміни двигуна лише тоді, коли на одометрі було 40 тисяч миль пробігу (близько 64 тисячі кілометрів). Про це пише Motor1.

Як це могло статись?

Ось в такому стані, як бачимо на фото, 5,0-літровий дизельний двигун V8 Cummins побачили в автомайстерні під час розбору. Вони виявили, що з задньої частини витікає мастило, а заднє основне ущільнення взагалі має дірки.

Власник авто каже, що спочатку помітив, що двигун почав голосніше працювати. Потім він просто "вмер" на узбіччі. Жодних інших проблем він не помічав. Наприклад, в авто не засвітилися індикатори високої температури двигуна, перевірки його чи навіть індикатор мастила. Проте на масляному фільтрі, в самому маслі та на піддоні видно, що є катастрофічні несправності. Стан підшипників тільки підтверджували ці здогадки.

Несправності підшипників, як кажуть автомайстри, є одними з найгірших, коли йдеться про ремонт авто. Вони можуть вбити двигун за лічені секунди і не виникають нізвідки. Зазвичай це стається через недостатню кількість мастила або його відсутність. Тоді метал між підшипниками та іншими деталями стирається. Виникає тепло та тертя, що може призвести до пошкодження чи навіть відмови двигуна.

Як сказали працівники автомайстерні, виправити цю несправність можливо, та, ймовірно, краще та дешевше буде купити новий двигун. Хоча він для Nissan коштує близько 23 тисячі доларів.

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