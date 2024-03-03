Водителям рассказали, почему нельзя ездить с почти пустым баком

Не только потому, что можно остановиться где-то посреди шоссе

Некоторые водители, уверенные в том, что знают свою машину, спокойно реагируют на то, что лампочка уровня топлива мигает. Скорее всего, они убедились, сколько авто может проехать, когда указатель указывает на пустой бак.

Однако немногие из них в курсе, как негативно это влияет на их автомобиль. Рассказываем вместе с Carsome, что может произойти, если поступать так постоянно.

Износ топливного насоса

Топливный насос предназначен для перекачки топлива в двигатель. Однако вы должны знать, что когда топливо обтекает насос, оно действует как охладитель.

Пока вы едете, горючее выполняет свою функцию, но только до того момента, пока его уровень не станет критически низким. Если топливный насос не охлаждается, то быстрее изнашивается и даже может выйти из строя.

В двигатель может попасть мусор и отложение из смазки

Топливо содержит много химических веществ и присадок. Это означает, что они со временем превращаются в ил. Впоследствии эти отложения оседают на дне бака.

Если вы постоянно ездите с пустым топливным баком, скорее всего, насос будет засасывать топливо со дна бака вместе с илом. Да, топливный фильтр задерживает некоторую часть осадка, но он может быстро забиться.

Попадание воздуха в систему

Топливный насос потому и называется топливным, потому что он предназначен для закачки топлива. Если его нет, насос закачивает воздух. Это чревато катастрофическим повреждением двигателя и дорогостоящим ремонтом.

Остановка посреди дороги

Это опаснее, чем техническая неисправность вашего авто. Остановившись посреди дороги, вы в мгновение ока можете стать опасностью для других авто. Представьте, например, что горючее закончилось при подъеме вверх, а позади есть машины, которые ехали быстро?

Если авто заглохнет, тормоз и усилитель руля тоже работают не так, как надо. А откат назад может привести к аварии.

Когда нужно заезжать на заправку?

Большинство экспертов утверждают, что заправляться нужно тогда, когда стрелка достигает четверти бака. Это обезопасит вас от потенциальных проблем с топливной системой, а также будет означать, что вы всегда будете иметь достаточное количество топлива, чтобы доехать до заправки.

Чтобы знать, сколько у вас еще есть времени, рассчитывайте, что сигнальная лампа загорается, когда в баке остается от 7 до 11 литров горючего. Но это сильно зависит от марки авто. Маленькие экономичные автомобили имеют меньшие баки, поэтому лампочка может загореться и при остатке в 5 л топлива, а у большого внедорожника — при 15 литрах.

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