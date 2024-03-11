Использовали горчицу, резинку для нижнего белья и не только: на какие уловки шли водители в СССР, чтобы их авто было на ходу

Чтобы водить автомобиль в СССР, просто необходимо было быть изобретателем

В прошлом вождение авто сопровождалось большим трудом. В частности, во времена СССР был дефицит запчастей, а техника постоянно ломалась. Автосервисов, конечно, не было, — все ремонтировалось в гаражах.

И чтобы заменить банальный стеклоочиститель, нужно было потратить много времени на поиски. Не говоря уже о топливной системе. Но советские водители были изобретательны и придумывали много интересного. Какие же уловки они использовали, чтобы быстро привести в порядок свой автомобиль, рассказываем в материале "Телеграфа".

Стеклоочистители из резинки для нижнего белья

Часто бывает такое, что моторчик стеклоочистителя ломается. В таком случае отсоединяем тягу, оттягиваем щетку стеклоочистителя влево. Прикрепляем, например, с помощью веревки. А к щетке привязываем резинку от нижнего белья и протягиваем ее через окно водителя, оставив небольшое отверстие. Также, если у вас есть пассажир, можно совершить аналогичные действия в другую сторону, доверив эту миссию надежному человеку.

Соль для уменьшения влажности в авто

Советские водители обязательно возили с собой мешочек обычной поваренной соли, чтобы снизить влажность в салоне. Она помогала окнам не так сильно замерзать при отрицательных температурах. А иногда даже вытирали этим мешочком лобовое стекло снаружи.

Хозяйственное мыло

Хозяйственное мыло во времена СССР было незаменимым помощником на дому. Однако часто им пользовались и водители. Особенно, когда нужно срочно заклеить пробоину топливного бака. Это мыло не растворяется в бензине, поэтому отлично помогало, хоть и ненадолго. Тогда немногие задумывались о том, что это может быть опасно. Не рекомендуем это испытывать на себе.

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