Загорелся индикатор в форме круга с волнами? Узнайте, о чем он свидетельствует и как его быстро сбросить

Есть определенные причины, которые могут вызвать активацию этого индикатора

На приборной панели вашего авто внезапно появилось предупреждение в форме круга с волнами? Не игнорируйте его!

Это индикатор низкого уровня тормозной жидкости, сигнализирующий о потенциальной опасности. Рассказываем, какие проблемы могут возникнуть и как сбросить этот индикатор.

Тормозная жидкость – это ключевой элемент вашей тормозной системы. Она отвечает за передачу усилия от главного тормозного цилиндра к тормозным колодкам. Ее недостаток может привести к ухудшению торможения или полному отказу тормозов, что несет серьезную угрозу вашей безопасности и безопасности других участников дорожного движения.

Что делать, если загорелся индикатор низкого уровня тормозной жидкости

Во-первых, остановитесь в безопасном месте. Проверьте уровень тормозной жидкости. Бачок с тормозной жидкостью обычно находится под капотом, у главного тормозного цилиндра. На нем есть отметки MIN и MAX, показывающие допустимый диапазон уровня.

Добавьте тормозную жидкость, если ее уровень ниже отметки MIN. Используйте только рекомендованный изготовителем тип жидкости. Не забудьте плотно закрутить крышку бачка после доливания.

Убедитесь, что предупреждение исчезло. Если нет, обратитесь в автосервис для диагностики тормозной системы.

Регулярно проверяйте уровень тормозной жидкости, рекомендуется делать это не реже одного раза в месяц. Следите за состоянием тормозных колодок и дисков. Не игнорируйте предупреждение на панели приборов. Своевременное обслуживание тормозной системы – это залог вашего покоя на дороге.

Ранее "Телеграф" писал, что делать, если загорелась пилочка или кардиограмма на приборной панели. Этот индикатор сообщает о серьезной проблеме.