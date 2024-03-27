Укр

У Subaru серьезные проблемы: компания вынуждена отозвать 120 тысяч авто

Автор
Ирина Мазуренко Ирина Мазуренко
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Подушки безопасности не выполняют свою функцию
Подушки безопасности не выполняют свою функцию. Фото Аutoblog

Бренд Subaru известен как производитель одних из самых надежных автомобилей в мире.

Известный японский автопроизводитель Subaru столкнулся с серьезными проблемами, связанными с качеством. Дело в подушках безопасности, которые не спасают в чрезвычайной ситуации.

Поэтому бренд должен отозвать почти 120 тысяч своих авто, среди которых есть седаны и универсалы. Отзыв пока затронул только США. Об этом сообщает издание Аutoblog.

В чем состоит проблема

Об этом отзыве объявило Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA). Оно касается определенных моделей Outback и Legacy, производимых между 2020 и 2022 годами.

Проблема заключается в конденсаторе в датчиках системы обнаружения пассажиров (ODS), который может треснуть. В результате случается короткое замыкание. Это приводит к тому, что подушка безопасности переднего пассажира не открывается во время аварии. Чтобы решить проблему безопасности, дилеры Subaru заменят датчики ODS на переднем пассажирском сиденье. Они сделают это бесплатно.

Справка. Subaru – это японский производитель автомобилей, основанный в 1953 году. Бренд снискал мировую славу благодаря своим системам полного привода, которые обеспечивают исключительную управляемость и сцепление на любой дороге. Самыми популярными моделями бренда являются компактный автомобиль Impreza, кроссоверы Forester и XV, универсал повышенной проходимости Outback и трехрядный кроссовер Ascent.

Отметим, что это не первый японский автопроизводитель, попавший в скандал. Недавно Телеграф рассказывал, что Toyota приостанавливает производство 10 популярных моделей. У них выявились серьезные проблемы.

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