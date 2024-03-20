Загорелась оранжевая "пилочка" или "кардиограмма" на приборной панели? О чем предупреждает этот индикатор

Никогда не игнорируйте схожие индикаторы в авто

При вождении автомобиля одной из важнейших вещей есть способность понимать и реагировать на сигналы, которые показывает приборная панель. Одним из таких сигналов является оранжевая "пила", которая может появиться на панели в виде индикатора.

Оранжевые индикаторы могут указывать на различные проблемы от низкого уровня масла до проблем с трансмиссией или электросистемой. В этой статье мы рассмотрим разные причины, которые могут приводить к активации оранжевого индикатора "пилы" и что они могут сигнализировать в контексте работы автомобильной системы.

Почему включается "кардиограмма"

Если вы вдруг заметили на панели приборов пиктограмму, похожую на "пилу" или "кардиограмму", то нужно, прежде всего, открыть инструкцию по эксплуатации авто. Не всегда, но в большинстве случаев там указывается, какие могут возникать ошибки.

Чаще перед тем, как загорится индикатор пилы, включается "ключ". Он указывает на то, что пора пройти техническое обслуживание.

Кардиограмма включается тогда, когда на значок ключа владелец авто никак не среагировал и не прошел техобслуживание. Когда пробег становится кратным, включается значок "пилы".

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