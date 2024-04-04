Загорівся індикатор у формі кола з хвилями? Дізнайтесь, про що він свідчить та як його швидко скинути

Є певні причини, які можуть спричиняти активацію цього індикатора

На панелі приладів вашого авто раптово з'явилося попередження у формі кола з хвилями? Не ігноруйте його!

Це індикатор низького рівня гальмівної рідини, який сигналізує про потенційну небезпеку. Розповідаємо, які проблеми можуть виникнути і як скинути цей індикатор.

Гальмівна рідина – це ключовий елемент вашої гальмівної системи. Вона відповідає за передачу зусилля від головного гальмівного циліндра до гальмівних колодок. Її нестача може призвести до погіршення гальмування або й повної відмови гальм, що несе серйозну загрозу вашій безпеці та безпеці інших учасників дорожнього руху.

Що робити, якщо загорівся індикатор низького рівня гальмівної рідини

По-перше, зупиніться в безпечному місці. Перевірте рівень гальмівної рідини. Бачок з гальмівною рідиною зазвичай знаходиться під капотом, біля головного гальмівного циліндра. На ньому є позначки MIN та MAX, які показують допустимий діапазон рівня.

Додайте гальмівну рідину, якщо її рівень нижче позначки MIN. Використовуйте тільки рекомендований виробником тип рідини. Не забудьте щільно закрутити кришку бачка після доливання.

Перевірте, чи зникло попередження. Якщо ні, зверніться до автосервісу для діагностики гальмівної системи.

Регулярно перевіряйте рівень гальмівної рідини, рекомендується робити це не рідше одного разу на місяць. Слідкуйте за станом гальмівних колодок і дисків. Не ігноруйте попередження на панелі приладів. Своєчасне обслуговування гальмівної системи – це запорука вашого спокою на дорозі.

Раніше "Телеграф" писав, що робити, якщо загорілась пилка або кардіограма на приладовій панелі. Цей індикатор сповіщає про серйозну проблему.