Дешевый электрокар Xiaomi Su7 разошелся безумным тиражом: в чем его преимущества

Электрокар разбирают как горячие пирожки

Электрический внедорожник Xiaomi Su7 разошелся тиражом в 75 723 единиц всего за 28 дней после запуска 28 марта 2024 года. Это делает его одной из самых быстро продаваемых моделей новых электрических автомобилей в истории автомобильного рынка Китая.

В чем же преимущество электрокара, по которому его разбирают, как горячие пирожки? Наверное, в конкурентоспособной цене и мощности бренда Xiaomi. О количестве продаж пишет издание carnewschina.

Преимущества электрокара Xiaomi Su7

Цена на Su7 очень конкурентоспособна, начиная от 159 900 юаней (23 200 долларов США) за базовую модель с задним приводом. Даже полноприводная версия высокого класса стоит всего 239 900 юаней (34 800 долларов). Это оставляет далеко позади таких конкурентов, как Nio ES6 и Tesla Model Y.

Спрос на автомобиль был столь высоким, что Xiaomi пришлось временно прекратить прием новых заказов на Su7. Теперь компания работает над увеличением производственных мощностей на своих заводах, чтобы удовлетворить огромный спрос. Да, Xiaomi стремится стать новым крупным игроком на рынке электромобилей, предлагая потребителям высококачественные, но доступные варианты.

Ранее "Телеграф" писал об официальной премьере этого автомобиля. Оказывается, он мощнее и быстрее некоторых суперкаров.