"Электричка должна быть экономной!": украинский водитель разочаровал стоимостью ремонта Tesla (видео)

Владелец авто называет это сплошным разочарованием

Покупая электрокары, их будущие владельцы надеются на тотальную экономию – на топливе, замене масла и прочих процедурах, которые не нужны авто с электрическим двигателем.

Но в некоторых случаях владельцы по-настоящему разочаровываются своими машинами. Так случилось с украинским водителем, являющимся владельцем Tesla. Соответствующее видео опубликовал в Фейсбуке Артём Березун.

В частности, мужчина рассказал о стоимости ремонта своего электрокара. Его Tesla 2016 года выпуска сломалась – вышла из строя плата, размещенная возле батареи. Стоимость ремонта впечатляет – 32 530 грн.

"Долго придется на бензине экономить, чтобы "отбить", — констатирует владелец.

Почему ремонт электрокаров так дорог?

Ремонт электрокаров может быть дорогим по нескольким причинам. Это, прежде всего, через то, что электромобили используют специализированные компоненты, такие как литий-ионные аккумуляторы и электродвигатели. Эти компоненты могут быть дорогими, и их замена или ремонт может влететь в "копеечку". Во многих регионах сервисных центров для электромобилей нет, а запчасти нужно заказывать из-за океана. Это существенно повышает цену и заставляет ждать.

Кроме того, ремонт и обслуживание электромобилей требует специализированных навыков и квалификации. Механики должны быть подготовлены для работы с высоковольтными системами и другими уникальными аспектами электромобилей.

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