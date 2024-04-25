Дешевий електрокар Xiaomi Su7 розійшовся шаленим тиражем: у чому його переваги

Електрокар розбирають як гарячі пиріжки

Електричний позашляховик Xiaomi Su7 розійшовся тиражем у 75 723 одиниці всього за 28 днів після запуску 28 березня 2024 року. Це робить його однією з найшвидше продаваних моделей нових електричних автомобілів в історії автомобільного ринку Китаю.

У чому ж перевага електрокара, через яку його розбирають, як гарячі пиріжки? Напевно, у конкурентоспроможній ціні та потужності бренду Xiaomi. Про кількість продажу пише видання carnewschina.

Переваги електрокара Xiaomi Su7

Ціна на Su7 дуже конкурентоспроможна, починаючи від 159 900 юанів (23 200 доларів США) за базову модель із заднім приводом. Навіть повнопривідна версія високого класу коштує лише 239 900 юанів (34 800 доларів). Це залишає далеко позаду таких конкурентів як Nio ES6 і Tesla Model Y.

Попит на автомобіль був настільки високим, що Xiaomi довелося тимчасово припинити прийом нових замовлень на Su7. Тепер компанія працює над збільшенням виробничих потужностей на своїх заводах, щоб задовольнити величезний попит. Так, Xiaomi прагне стати новим великим гравцем на ринку електромобілів, пропонуючи споживачам високоякісні, але доступні варіанти.

Раніше "Телеграф" писав про офіційну прем'єру цього автомобіля. Виявляється, він потужніший та швидший за деякі суперкари.