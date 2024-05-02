Угроза разрушения метро в центре Киева: у Кличко советуют снизить градус и намекнули на виновных

Валентин Мондриевский прокомментировал кризисную ситуацию на Почтовой площади и рассказал, как можно решить проблему с недостроенным ТЦ

В Киеве острая дискуссия вокруг замороженного скандального строительства на Почтовой площади (Подольский район), которую инициировали члены парламентской специальной комиссии, стала в большей мере политической, чем реальным стремлением решить эту многолетнюю проблему с подземным долгостроем. Об этом заявил заместитель главы КГГА, сопредседатель фракции УДАР в Киевсовете Валентин Мондриевский на заседании контрольной комиссии горсовета по вопросам взаимодействия с центральными властями.

— Временная специальная комиссия должна спросить у Киева: "А что столица хочет, что ей нужно, как бы вы это видели, а мы, парламентарии, вам поможем?!". А у нас это переведено в какую-то другую плоскость, и именно эта политическо-массовая составляющая в ней преобладает. Хотя хотелось бы, чтобы преобладала рабочая составляющая. Если вы спросите у Киева, что ему нужно, давайте мы озвучим ряд сложных проектов, которые нужно делать вместе с государственными учреждениями, центральными органами исполнительной власти, с тем же парламентом, а не навязывать нам вопросы метрополитена. Безусловно, метрополитен важен. Но кто скажет, что он менее важен, чем Почтовая площадь, о которой мы упоминали на последнем заседании ВСК?, — отметил замглавы КГГА.

В то же время он напомнил, что более десяти лет этот проблемный вопрос фактически виснет в воздухе, "и все пытаются сделать крайним из этого Киев или мэра".

— Это зависит не только от одного городского головы, — продолжил Валентин Мондриевский, — а из кучи проблем и предприятий, городского совета, исполнительного органа, активистов, археологии. Это очень сложный проект. Давайте вместе этим будем заниматься, а не перекладывать ответственность. Давайте Почтовую площадь сделаем кейсом, который можно всем показать как эффективную работу. Давайте скажем о том, что некоторые решения парламента и определенных министерств не позволяют решить вопрос проблемы Почтовой площади. И так же с метрополитеном здесь нет одностороннего движения. Очень просил бы снизить градус, не вносить это в политическую составляющую, потому что есть очень хорошее изречение, которое родилось в опыте многих людей, — главное в процессе оперативной разработки, как говорят правоохранители, не выйти на самих себя.

Как сообщалось, на заседании ВСК 23 апреля 2024 года народный депутат, архитектор Анна Бондарь (фракция "Слуга народа") заявила, что из-за замороженного строительства торгового центра на Почтовой площади возникла угроза затопления грунтовыми водами подземного пространства, уничтожения археологических артефактов и даже участка синей ветви метро, проходящей в той локации.

Напомним, уже более 10 лет на станции "Почтовая площадь" открыт только один вход из подземного перехода. Второй закрыт. За ним находится двухэтажное подземелье. Согласно проекту, там должна была быть лестница и эскалаторы, которые будут вести в подземные помещения торгового центра площадью примерно 12 тысяч квадратных метров.

В 2014-м во время строительства ТЦ под Почтовой площадью была внезапно обнаружена часть старинной улицы со зданиями времен Киевской Руси. Городские власти пообещали сохранить ее. Застройщик ТЦ продолжил работу, но пообещал выделить место под музей с находками. Затем в дело вмешались активисты, и уже с 2017-го прекратились проводить какие-либо работы по строительству.

Также "Телеграф" писал, что ранее Киевский метрополитен отрицал распространение информации о якобы запланированном закрытии станций метро "Тараса Шевченко" и "Почайна" (тоже — на синей ветке метро). Пока никаких изменений в работе этих станций метрополитеновцы не предполагают.