Шинная грамотность: как распознать подделку при покупке резины

Покупая шины известных марок у сомнительных продавцов, велик риск нарваться на грубую имитацию или восстановленную резину низкого качества

На современном шинном рынке лидируют несколько гигантов с долгой историей и безупречной репутацией. Продукция таких производителей, как Michelin, Goodyear и Yokohama, тщательно спроектирована, а формулы резиновых смесей доведены до совершенства.

Многочисленные отзывы и тесты доказывают превосходные ездовые характеристики их покрышек. Однако успех ведущих брендов порождает соблазн у недобросовестных производителей, которые предпочитают не вкладываться в разработки, а выпускать дешевую резину сомнительного качества. Нередко продавцы предлагают восстановленные покрышки, обработанные неправильными или незаконными методами.

Распознаем подделку

Одним из распространенных способов является так называемая "жженая резина". Эти покрышки оставляют черные жирные полосы на кафеле и не годятся для длительной эксплуатации. Другой популярный метод — обновление покрышек с помощью темного пива. Эту уловку легко раскрыть, если протереть поверхность влажной тканью. Если тряпка характерно окрасилась, такую резину лучше не покупать. При выборе зимних шин стоит присмотреться к шипам. В качественных моделях они убираются внутрь при нажатии, что повышает сцепление с сухим дорожным покрытием и снижает шум. Если шипы неподвижны и утоплены в резине — это признак дешевой или поддельной продукции.

Маркировка шин

Важным индикатором подлинности служит маркировка на боковине покрышки. Оригинальные шины обязательно имеют буквенно-цифровой код, указывающий на соответствие международным стандартам качества и безопасности. На подделках может быть только буква, но цифр, обычно, нет. Приобретая брендовые шины у сомнительных продавцов, велик риск нарваться на грубую имитацию или восстановленную резину низкого качества.

Чтобы не переплачивать за подделку, стоит внимательно изучить товар и обратить внимание на признаки, указанные выше. Безопасность на дороге — прежде всего!

Ранее "Телеграф" писал, что такое "С" и "LТ" на шинах. Такая резина подойдет не всем авто, поэтому стоит обращать особое внимание на маркировку.