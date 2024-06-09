Шинна грамотність: як розпізнати підробку, купуючи гуму на авто

Купуючи шини відомих марок у сумнівних продавців, є ризик нарватися на грубу імітацію або відновлену гуму низької якості.

На сучасному шинному ринку лідирують кілька гігантів із довгою історією та бездоганною репутацією. Продукція таких виробників, як Michelin, Goodyear та Yokohama, ретельно спроєктована, а формули гумових сумішей доведені до досконалості.

Численні відгуки та тести доводять чудові їздові характеристики їх покришок. Однак успіх провідних брендів породжує спокусу у несумлінних виробників, які вважають за краще не вкладатися в розробки, а випускати дешеву гуму сумнівної якості. Нерідко продавці пропонують відновлені шини, оброблені неправильними чи незаконними методами.

Розпізнаємо підробку

Одним із поширених способів є так звана "палена гума". Ці покришки залишають чорні жирні смуги на кахлях та не годяться для тривалої експлуатації. Інший популярний метод – оновлення шин за допомогою темного пива. Цей прийом легко розкрити, якщо протерти поверхню вологою тканиною. Якщо ганчірка характерно забарвилася, таку гуму краще не купувати. При виборі зимових шин варто придивитися до шипів. У якісних моделях вони трохи ховаються всередину при натисканні, що підвищує зчеплення із сухим дорожнім покриттям та знижує шум. Якщо шипи нерухомі та втоплені у гумі – це ознака дешевої чи підробленої продукції.

Маркування шин

Важливим індикатором справжності є маркування на боковині покришки. Оригінальні шини обов’язково мають буквенно-цифровий код, що вказує на відповідність міжнародним стандартам якості та безпеки. На підробках може бути лише літера, але цифр зазвичай немає. Купуючи брендові шини у сумнівних продавців, великий ризик нарватися на грубу імітацію або відновлену гуму низької якості.

Щоб не переплачувати за підробку, варто уважно вивчити товар та звернути увагу на ознаки, вказані вище. Безпека на дорозі – перш за все!

Раніше "Телеграф" писав, що таке "С" та "LТ" на шинах. Така гума підійде не всім авто, тому варто звертати особливу увагу на маркування.