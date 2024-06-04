Проплешины по бокам и внутри: что делать, если шины стираются неравномерно

Что может вызвать преждевременный неравномерный износ автомобильных шин

Шины – важнейший элемент, отвечающий за сцепление, управляемость и торможение автомобиля. Но именно они находятся в постоянном контакте с дорогой, а дорожное покрытие – далеко не всегда идеально.

Неравномерный износ протектора или боковин — это сигнал о том, что в системах транспортного средства присутствуют неисправности, которые необходимо устранить.

Манера вождения

От вашего стиля вождения долговечность покрышек зависит прежде всего. Резкие перестроения, частые разгоны-торможения, агрессивная езда с пробуксовками неизбежно приведут к преждевременному локализованному износу шин. Также следите за тем, чтобы не наезжать на бордюры и препятствия — удары способны деформировать шину изнутри.

Неправильное давление в шинах

Если давление в шинах отклоняется от нормы в ту или иную сторону, резина будет изнашиваться неравномерно по ширине протектора. Избыточное давление сильнее "продавливает" середину, заниженное — наоборот, быстрее съедает края. Регулярная проверка манометром поможет держать показатели в норме.

Износ амортизирующих компонентов

Устаревшие амортизаторы и пружины не могут эффективно гасить тряску, и колеса начинают отрываться от дорожного полотна. Результат — волнообразный износ протектора и локальные вздутия за счет выбоин каучука.

Дисбаланс колес

Разбалансированное колесо вращается с сильными вибрациями, создавая локальные перегрузки на шину и провоцируя ее неравномерный износ. Регулярная перебалансировка позволит избежать проблем.

Погнутые диски

Бугры, ямы прочие дефекты дорожного покрытия могут деформировать металлический обод, что также приведет к вибрациям и нерегулярному износу резины на проблемном колесе. Механик может проверить колеса и выяснить, является ли это причиной неравномерного износа шины.

Изношенные детали ходовой или рулевого управления

Устаревшие рычаги, сайлентблоки, шаровые – главные виновники того, что колеса выбиваются из правильного положения относительно дороги. Резина изнашивается локально из-за перекосов.

Чтобы шины служили максимально долго, следуйте простым правилам: бережно обращайтесь с автомобилем, вовремя меняйте расходники, регулярно проверяйте давление и проходите плановое ТО. При малейших признаках неравномерного износа резины немедленно обращайтесь на СТО для диагностики и устранения причины.

Ранее "Телеграф" писал, что некоторые шины могут сэкономить до 20% топлива. Это зависит от класса сопротивлением качению.