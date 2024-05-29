Укр

Подойдут, но не всем: что такое всесезонные шины и стоит ли на них ездить летом

Автор
Катерина Шполянская Катерина Шполянская
Дата публикации
Читати українською
Автор
Всесезонные шины Новость обновлена 29 мая 2024, 15:37
Всесезонные шины. Фото olx.ua

Даже наиболее универсальные решения имеют свои ограничения, и все сезонные шины не являются исключением.

Всесезонные шины – это тип шин, предназначенный для использования в течение всего года в разных погодных условиях. Они являются комбинацией летних и зимних шин, и обычно маркируются как AS (All Season) или Any Season, или AW или Any Weather.

Всесезонные шины могут улучшать и ухудшать комфорт вождения по сравнению со специализированными летними или зимними шинами. В правильных условиях эксплуатации они обеспечивают достаточное сцепление с дорогой для нормальных погодных условий, что делает езду более плавной и комфортной.

Преимущества всесезонных шин

При выборе шин для автомобиля всесезонные варианты играют важную роль в обеспечении комфорта и безопасности во время вождения в течение всего года. Они имеют свои преимущества над специальной резиной, например:

  • их можно использовать круглый год, не нужно менять шины дважды в год;
  • удобство, экономия времени и денег на замене шин;
  • они подходят для разных погодных условий (дождь, снег, изменение температуры);
  • обеспечивают достаточное сцепление с дорогой в большинстве случаев.

Недостатки всесезонных шин

Несмотря на свою универсальность, все сезонные шины имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при их выборе. Это прежде всего:

  • худшие эксплуатационные характеристики по сравнению со специализированными летними/зимними шинами;
  • меньшая эффективность на экстремальном снегу или льду;
  • быстрее износ из-за компромиссного состава резины;
  • могут не отвечать требованиям некоторых стран по сезонным шинам.

Стоит ли ездить летом на всесезонной резине

Если вы проживаете в регионе с умеренным климатом, где лето не слишком жаркое и нет значительных дождей, всесезонные шины могут быть отличным вариантом. Для использования этого типа шин требуется особый температурный режим. При температуре выше +25 градусов резина сильно размягчается и демонстрирует плохое сцепление с дорогой. Но это также зависит от стиля вождения и условий на дороге. Если вы не выезжаете на дорогу в ливень или не занимаетесь экстремальным вождением, всесезонки вам подойдут, в противном случае – нет.

Всесезонные шины являются удобной универсальной опцией, но для экстремальных погодных условий лучше использовать специализированные летние или зимние шины для максимальной безопасности.

Ранее "Телеграф" писал о шинах с маркировкой "С" и "LТ". Что это за резина и для кого она предназначена?

Теги:
#Авто #Новости авто #Шини