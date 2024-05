Подойдут, но не всем: что такое всесезонные шины и стоит ли на них ездить летом

Даже наиболее универсальные решения имеют свои ограничения, и все сезонные шины не являются исключением.

Всесезонные шины – это тип шин, предназначенный для использования в течение всего года в разных погодных условиях. Они являются комбинацией летних и зимних шин, и обычно маркируются как AS (All Season) или Any Season, или AW или Any Weather.

Всесезонные шины могут улучшать и ухудшать комфорт вождения по сравнению со специализированными летними или зимними шинами. В правильных условиях эксплуатации они обеспечивают достаточное сцепление с дорогой для нормальных погодных условий, что делает езду более плавной и комфортной.

Преимущества всесезонных шин

При выборе шин для автомобиля всесезонные варианты играют важную роль в обеспечении комфорта и безопасности во время вождения в течение всего года. Они имеют свои преимущества над специальной резиной, например:

их можно использовать круглый год, не нужно менять шины дважды в год;

удобство, экономия времени и денег на замене шин;

они подходят для разных погодных условий (дождь, снег, изменение температуры);

обеспечивают достаточное сцепление с дорогой в большинстве случаев.

Недостатки всесезонных шин

Несмотря на свою универсальность, все сезонные шины имеют и некоторые недостатки, которые важно учитывать при их выборе. Это прежде всего:

худшие эксплуатационные характеристики по сравнению со специализированными летними/зимними шинами;

меньшая эффективность на экстремальном снегу или льду;

быстрее износ из-за компромиссного состава резины;

могут не отвечать требованиям некоторых стран по сезонным шинам.

Стоит ли ездить летом на всесезонной резине

Если вы проживаете в регионе с умеренным климатом, где лето не слишком жаркое и нет значительных дождей, всесезонные шины могут быть отличным вариантом. Для использования этого типа шин требуется особый температурный режим. При температуре выше +25 градусов резина сильно размягчается и демонстрирует плохое сцепление с дорогой. Но это также зависит от стиля вождения и условий на дороге. Если вы не выезжаете на дорогу в ливень или не занимаетесь экстремальным вождением, всесезонки вам подойдут, в противном случае – нет.

Всесезонные шины являются удобной универсальной опцией, но для экстремальных погодных условий лучше использовать специализированные летние или зимние шины для максимальной безопасности.

