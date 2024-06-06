Без камер, но не без приключений: все плюси и минусы tubeless-шин

Шины без отдельной воздушной камеры внутри становятся все более популярными для современных автомобилях

Бескамерные шины все чаще устанавливаются на современные автомобили, особенно премиум-класса, поскольку они повышают безопасность и обеспечивают большую уверенность на дороге в случае прокола. Это вид шины, в котором отсутствует камера, а борт шины герметично примыкает к диску колеса.

Бескамерные (или tubeless) шины имеют ряд преимуществ по сравнению с традиционными камерными шинами. Их способность продолжать движение на определенное расстояние после потери давления воздуха повышает безопасность и снижает риск аварийных ситуаций. Но кроме того они могут оказаться и более выгодным вариантом для водителей. Вот некоторые их особенности.

1. Меньший вес

Отсутствие камеры делает бескамерные шины более легкими по сравнению с камерными. Это положительно сказывается на управляемости и топливной экономичности автомобиля, особенно для внедорожников.

2. Устойчивость к проколам

Бескамерные шины более устойчивы к небольшим проколам. При проколе камерной шины происходит полная потеря давления, что критично для эксплуатации. Бескамерные шины позволяют продолжить движение некоторое время, периодически подкачивая колесо.

3. Простота ремонта

Для ремонта небольших проколов в бескамерных шинах не требуется снимать колесо, в отличие от камерных шин, где необходима полная разборка. Это можно сделать прямо на месте специальной пастой.

4. Длительный срок службы

Бескамерные шины, как правило, служат дольше камерных благодаря отсутствию камеры, которая может повреждаться и терять герметичность. Эти факторы делают бескамерные шины предпочтительным вариантом для многих современных автопроизводителей, несмотря на их более высокую стоимость по сравнению с обычными шинами.

Но при всех своих преимуществах, бескамерные шины также имеют ряд недостатков. Одним из главных является их более высокая стоимость по сравнению с традиционными камерными шинами. А также стоит учитывать и другие моменты.

1. Уязвимость при повреждении диска

Если диск бескамерной шины поврежден, нарушается герметичность, что может привести к полному выходу колеса из строя без возможности ремонта на месте. Поскольку бескамерные шины герметично запечатаны на диске во время производства, любое повреждение диска, например, от наезда на крупную выбоину или бордюр, может нарушить герметичность и привести к быстрой потере давления.

2. Сложность ремонта в полевых условиях

Выполнение сложных ремонтных работ с бескамерными шинами в полевых условиях без специального оборудования затруднительно. Процесс бортирования (установки шины на диск) более сложен, чем с камерными шинами.

3. Уязвимость места соединения шины и диска

Нарушение герметичности в месте соединения шины и диска неизбежно приводит к потере давления и необходимости ремонта. Более того, определить наличие утечки воздуха из соединения может быть непросто, пока давление не упадет критически низко.

4. Риск разбортировки при низком давлении

Снижение давления в бескамерных шинах при езде по мягким грунтам опасно, так как может привести к разбортировке (сходу шины с диска). В таких условиях камерные шины имеют преимущество.

Выбор между бескамерными и камерными шинами зависит от условий эксплуатации автомобиля. Бескамерные шины более практичны для городской езды, но в условиях бездорожья камерные шины могут оказаться предпочтительнее из-за меньшей уязвимости к повреждениям и возможности ремонта в полевых условиях.

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