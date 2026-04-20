Як економія може обернутися "котом у мішку": головні ризики купівлі б/в автомобіля

Угода може приховувати ряд підводних каменів

Покупка автомобіля є серйозним кроком який багато хто обмірковує заздалегідь. Однією з головних дилем на ранньому етапі планування є те — купувати нову машину або уживану.

"Телеграф", посилаючись на автоексперта Олега Василевського, розповідає про мінуси придбання вживаної машини. Безперечною перевагою купівлі старого автомобіля є те, що покупець не переплачує за "новизну". Однак далеко не всі з відвідувачів авторинку беруть до уваги цілий перелік інших підводних каменів:

Невідомий реальний залишок ресурсу

Ризик придбати авто, що потребує ремонту вже завтра

Можливість придбати авто без систем безпеки

Недоступність деяких комплектацій

Збір до Пенсійного фонду

Ризик стати жертвою шахраїв

Олег Василевський вважає, що люди думають про купівлю вживаного авто як про раціональний вчинок — але в результаті існує ризик переплати за "гарний" екземпляр або покупки з рук у перекупу без нормальної перевірки, а це може обернутися "котом у мішку". Тоді вся економія зникає на сервісі.

Ризики покупки уживаний авто. Інфографіка Телеграфу

