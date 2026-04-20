Як економія може обернутися "котом у мішку": головні ризики купівлі б/в автомобіля
Угода може приховувати ряд підводних каменів
Покупка автомобіля є серйозним кроком який багато хто обмірковує заздалегідь. Однією з головних дилем на ранньому етапі планування є те — купувати нову машину або уживану.
"Телеграф", посилаючись на автоексперта Олега Василевського, розповідає про мінуси придбання вживаної машини. Безперечною перевагою купівлі старого автомобіля є те, що покупець не переплачує за "новизну". Однак далеко не всі з відвідувачів авторинку беруть до уваги цілий перелік інших підводних каменів:
- Невідомий реальний залишок ресурсу
- Ризик придбати авто, що потребує ремонту вже завтра
- Можливість придбати авто без систем безпеки
- Недоступність деяких комплектацій
- Збір до Пенсійного фонду
- Ризик стати жертвою шахраїв
Олег Василевський вважає, що люди думають про купівлю вживаного авто як про раціональний вчинок — але в результаті існує ризик переплати за "гарний" екземпляр або покупки з рук у перекупу без нормальної перевірки, а це може обернутися "котом у мішку". Тоді вся економія зникає на сервісі.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як виглядав один із перших автосалонів з іномарками в Україні.