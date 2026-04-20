Рус

Як економія може обернутися "котом у мішку": головні ризики купівлі б/в автомобіля

Автор
Денис Подставной
Дата публікації
Читать на русском
Придбання автотранспорту. Фото Колаж "Телеграфу"

Угода може приховувати ряд підводних каменів

Покупка автомобіля є серйозним кроком який багато хто обмірковує заздалегідь. Однією з головних дилем на ранньому етапі планування є те — купувати нову машину або уживану.

"Телеграф", посилаючись на автоексперта Олега Василевського, розповідає про мінуси придбання вживаної машини. Безперечною перевагою купівлі старого автомобіля є те, що покупець не переплачує за "новизну". Однак далеко не всі з відвідувачів авторинку беруть до уваги цілий перелік інших підводних каменів:

  • Невідомий реальний залишок ресурсу
  • Ризик придбати авто, що потребує ремонту вже завтра
  • Можливість придбати авто без систем безпеки
  • Недоступність деяких комплектацій
  • Збір до Пенсійного фонду
  • Ризик стати жертвою шахраїв

Олег Василевський вважає, що люди думають про купівлю вживаного авто як про раціональний вчинок — але в результаті існує ризик переплати за "гарний" екземпляр або покупки з рук у перекупу без нормальної перевірки, а це може обернутися "котом у мішку". Тоді вся економія зникає на сервісі.

Ризики покупки уживаний авто. Інфографіка Телеграфу

Теги:
#Автомобіль #Купівля #потриманий автомобіль