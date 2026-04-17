Заокеанська екзотика: як виглядав один із перших автосалонів з іномарками в Україні (рідкісні фото)

Багато відвідувачів вперше побачили витвори закордонного автопрому наживо

У мережі опублікували ексклюзивні фотографії автосалону, де продавали одні із перших іноземних авто в Україні. На старих знімках можна побачити екзотичні для того часу машини.

Фото опублікував блогер Roma Urraco у своєму профілі у Facebook. За його словами, вони датовані початком 90-х років (1992-1993 роки) та зроблені у Києві.

"Знайдено архівні фотографії одного з перших автосалонів в Україні, який продавав іномарки!". — розповів він, але додав, що сама локація для фільмування невідома.

Перші іномарки України. Фото — Roma Urraco

На знімках можна побачити три Ford Taurus першого покоління (вироблявся до 1992 року), Chevrolet Beretta, Jeep Wrangler, Cadillac Seville, Cadillac Deville, Chevrolet Caprice і навіть мінівен Pontiac Trans Sport.

"Покупці, які раніше знали лише "Волги", "Жигулі" та "Москвичі" — явно в шоці від такого вибору "американців"… До речі, пік популярності саме американських автівок якраз прийшовся на 90-ті роки - бо тоді вони сприймалися майже як екзотика та мали незвичний дизайн. Але дуже швидко українські автомобілісти "розпробували" заокеанську техніку і зрозуміли, що вона суттєво поступається німцям та японцям", — додав блогер.

Коментатори посту припустили, що на фото зафільмовано автосалон "United Motors" біля ВДНГ або "Trinity Motors" на Залізничному шосе.

