Заокеанська екзотика: як виглядав один із перших автосалонів з іномарками в Україні (рідкісні фото)
Багато відвідувачів вперше побачили витвори закордонного автопрому наживо
У мережі опублікували ексклюзивні фотографії автосалону, де продавали одні із перших іноземних авто в Україні. На старих знімках можна побачити екзотичні для того часу машини.
Фото опублікував блогер Roma Urraco у своєму профілі у Facebook. За його словами, вони датовані початком 90-х років (1992-1993 роки) та зроблені у Києві.
"Знайдено архівні фотографії одного з перших автосалонів в Україні, який продавав іномарки!". — розповів він, але додав, що сама локація для фільмування невідома.
На знімках можна побачити три Ford Taurus першого покоління (вироблявся до 1992 року), Chevrolet Beretta, Jeep Wrangler, Cadillac Seville, Cadillac Deville, Chevrolet Caprice і навіть мінівен Pontiac Trans Sport.
"Покупці, які раніше знали лише "Волги", "Жигулі" та "Москвичі" — явно в шоці від такого вибору "американців"… До речі, пік популярності саме американських автівок якраз прийшовся на 90-ті роки - бо тоді вони сприймалися майже як екзотика та мали незвичний дизайн. Але дуже швидко українські автомобілісти "розпробували" заокеанську техніку і зрозуміли, що вона суттєво поступається німцям та японцям", — додав блогер.
Коментатори посту припустили, що на фото зафільмовано автосалон "United Motors" біля ВДНГ або "Trinity Motors" на Залізничному шосе.
