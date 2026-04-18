Ця помилка з’їдає до 20% пального. Що обов’язково треба перевіряти в авто

Не нехтуйте цим простим правилом

З подорожчанням палива українці дедалі частіше звертаються до різних лайфхаків, як зменшити його розхід в авто. Одним з найпростіших способів є колеса.

Про це розповів чоловік на каналі "АвтоТема". За його словами, будь-якому транспорту важче рухатись, коли є проблеми з колесами.

"Ви коли на спущеному колесі на велосипеді їздите вам важко? Так і машині", — каже користувач.

Він наголошує, що під час поїздок на недокачаних колесах в авто збільшується розхід палива на 20%. При цьому чим більше спущені колеса, тим більший цей показник і навпаки. Саме тому слід завжди перевіряти колеса в авто.

Зауважимо, що рекомендований тиск для більшості легкових авто становить 2.0–2.5 атм (bar).

Як перевірити чи накачані у вас колеса

Манометр (найточніший спосіб): відкрутіть ковпачок вентиля, щільно притисніть манометр до вентиля. Якщо почуєте коротке шипіння — це нормально. Далі зчитайте показники приладу.

Компресор або насос. Більшість компресорів мають вбудований манометр, який дозволяє відразу побачити тиск і підкачати колесо.

Автоматичні манометри є на АЗС. Зазвичай тут прилад автоматично підкачує до потрібного значення.

Датчики тиску в шинах (TPMS) — це система контролю тиску, інформація відображається на панелі приладів. Датчики показують, коли тиск в одному з коліс падає нижче норми.

Раніше "Телеграф" розповідав, як зміниться вартість пального протягом місяця.